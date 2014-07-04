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Наземный транспорт

04 июля 2014, 11:53

На экспрессный маршрут Москва - Орехово-Зуево выйдет новая электричка

электрички наземный транспорт поезда железная дорога ЦППК ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 7 июля, на экспрессный маршрут Москва - Орехово-Зуево выйдет новая электричка, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Она будет курсировать по рабочим дням отправлением из Москвы в 19.30 с прибытием в Орехово-Зуево в 21.07. Из Орехово-Зуево электричка будет отправляться в 06.43 и прибывать в Москву в 08.06. Поезд будет следовать с остановками на станциях "Железнодорожная" и "Павловский Посад", - уточняет пресс-служба ЦППК.

Отметим, что в общей сложности в этом году компания закупит 26 новых электропоездов. Их запустят по наиболее загруженные направления Московского транспортного узла. Кроме того, ЦППК заменит изношенный подвижной состав, в первую очередь, на Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях.

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