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В понедельник, 7 июля, на экспрессный маршрут Москва - Орехово-Зуево выйдет новая электричка, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Она будет курсировать по рабочим дням отправлением из Москвы в 19.30 с прибытием в Орехово-Зуево в 21.07. Из Орехово-Зуево электричка будет отправляться в 06.43 и прибывать в Москву в 08.06. Поезд будет следовать с остановками на станциях "Железнодорожная" и "Павловский Посад", - уточняет пресс-служба ЦППК.

Отметим, что в общей сложности в этом году компания закупит 26 новых электропоездов. Их запустят по наиболее загруженные направления Московского транспортного узла. Кроме того, ЦППК заменит изношенный подвижной состав, в первую очередь, на Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях.