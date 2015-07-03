На Горьковском направлении железной дороги встали электрички

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На Горьковском направлении железной дороги встали поезда, сообщила читательница m24.ru Анастасия. Электрички не ходят по направлению из Москвы.

В пресс-службе "Центральной пригородной пассажирской компании" сообщили, что сбой произошел из-за поломки в работе светофорной сигнализации.

Недавно на железной дороге произошла еще одна авария, повлиявшая на движение поездов: на Савеловском направлении из-за повреждения кабеля задерживались поезда, в том числе аэроэкспрессы в Шереметьево.

По данным РЖД, ЧП случилось из-за земельных работ, не согласованных с Московской железной дорогой. В результате вмешательства светофоры показывали красный свет.

