СК начал проверку по факту гибели женщины под электричкой в Тушине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи начали проверку по факту гибели женщины под колесами электрички в районе станции Тушино Рижского направления, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 53-летняя гражданка Белоруссии переходила железнодорожные пути в неположенном месте перед идущим электропоездом.

"Локомотивная бригада применила все необходимые меры для предотвращения наезда. Но ввиду малого расстояния, наезда избежать не удалось. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – сообщают в пресс-службе ведомства.

Следствие проверяет все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

После ЧП несколько пригородных поездов по направлению из Москвы в Тушино следовали с увеличенным интервалом. Электрички проезжали станцию без остановки.

В Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что возможны задержки движения поездов по направлению в область.

Также для стабилизации графика движения на Рижском направлении сняли с рейсов четыре электропоезда.