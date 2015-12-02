Запуск МКЖД запланирован на 2 сентября 2016 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Московская кольцевая железная дорога (МКЖД) откроется для пассажиров 2 сентября следующего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

В 2016 году на МКЖД появятся 35 электропоездов постоянного тока серии ЭД4М-500, контракт о поставке которых был подписан между ЦППК и ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг"). Шестивагонные поезда будут произведены на ДМЗ в период с февраля по июль следующего года.

Поезда приспособят для проезда маломобильных пассажиров. Также их планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

Московская кольцевая железная дорога

Напомним, протяженность МКЖД составляет 54 километра. На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Кроме того, на 13 ТПУ оборудуют перехватывающие парковки. Вдоль МКЖД создадут комфортные и безопасные условия для пассажиров. Будут обустроены подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям.

На МКЖД будут действовать проездные билеты и тарифы московского метрополитена. Пересадка с МКЖД на метро и обратно будет бесплатной.