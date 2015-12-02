Запуск МКЖД запланирован на 2 сентября 2016 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Московская кольцевая железная дорога (МКЖД) откроется для пассажиров 2 сентября следующего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
В 2016 году на МКЖД появятся 35 электропоездов постоянного тока серии ЭД4М-500, контракт о поставке которых был подписан между ЦППК и ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг"). Шестивагонные поезда будут произведены на ДМЗ в период с февраля по июль следующего года.
Поезда приспособят для проезда маломобильных пассажиров. Также их планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.
Напомним, протяженность МКЖД составляет 54 километра. На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.
Кроме того, на 13 ТПУ оборудуют перехватывающие парковки. Вдоль МКЖД создадут комфортные и безопасные условия для пассажиров. Будут обустроены подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям.
На МКЖД будут действовать проездные билеты и тарифы московского метрополитена. Пересадка с МКЖД на метро и обратно будет бесплатной.