02 марта 2016, 19:02

Транспорт

Расписание электричек и "Ласточек" изменится с 5 по 8 марта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Расписание электричек и скорых пригородных поездов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь (Конаково) изменится в длинные мартовские выходные, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

5–8 марта поезда будут следовать расписанию выходного дня.

Подробно с изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на сайте МТППК, на информационных стендах компании на станциях и вокзалах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.

электрички изменения расписания МТППК ж/д и вокзалы поезд Ласточка

