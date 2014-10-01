Срок действия абонемента на 60 поездок в электричках продлили в 2 раза

Фото: ТАСС / Елена Пальм

В пригородных электричках продлевается срок действия абонемента на 60 поездок, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Теперь пассажиры смогут пользоваться проездным в течение 120 дней, а не 60, как прежде. Новые правила вступают в силу с 1 октября.

Ознакомиться с абонементным меню и тарифами на проездные билеты на пригородные электропоезда можно здесь.

Напомним, что абонементы и разовые билеты на электрички можно записывать на транспортную карту "Тройка".

Записать билет можно, если на карте не более одного действующего абонемента на проезд в пригородных поездах.

