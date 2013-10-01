Электрички на участке Москва - Химки отменяли из-за плановых работ

Представитель ОЖД рассказал о железнодорожном коллапсе в Химках

Октябрьская железная дорога, на которой 27 сентября произошел транспортный коллапс, разъяснила причины чрезвычайного происшествия.

В пятницу вечером на участке Москва - Химки Октябрьской железной дороги были отменены 40 электричек. На появившихся в интернете роликах заметно, как люди штурмом брали вагоны, с трудом пробивались на выход и пропускали свои станции. Из-за штурмующей толпы машинисты по несколько минут не могли закрыть двери. Отдельные "изобретательные" пассажиры ехали в проемах между вагонами или уцепившись за хвост состава.

Как заявила во вторник телеканалу "Москва 24" начальник службы коммуникаций ОктЖД Светлана Минина, "значительные изменения" в расписании электричек 26-29 сентября на данном участке были запланированы заранее, что связано с работами по завершению реконструкции участка Москва-Товарная - Химки.

"С целью оповещения пассажиров информация об этих изменениях была размещена на станциях и остановочных пунктах, а также через средства массовой информации", - сказала представитель ОктЖД.

В этот же день компания "РЖД" принесла пассажирам Октябрьской железной дороги извинения за неудобства.