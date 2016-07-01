Провезти велосипед в электричке бесплатно можно будет 2 и 3 июля

Фото: DPA/ТАСС/Frank Duenzl

Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья смогут бесплатно перевезти велосипеды 2 и 3 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В субботу 2 июля состоится второй ночной Московский велопарад в поддержку развития городской велоинфраструктуры. Проведение велопарада запланировано в ночь со 2 на 3 июля, поэтому ЦППК будет бесплатно перевозить велосипеды пассажиров в течение этих двух дней. Бесплатная услуга доступна для пассажиров Москвы и Московской области", – говорится в сообщении.

Во все остальные дни пассажиры могут свободно провозить велосипеды в непиковые часы: с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. Чтобы бесплатно провезти двухколесный транспорт, необходимо при покупке билета в пригородной кассе получить специальный провозной документ.

Маршрут велопарада составит около 20 километров. Участники проедут по Самотечной улице, Цветному бульвару, затем свернут на Тверской бульвар и Новый Арбат и выедут на Ростовскую набережную.

К центру города они будут возвращаться через Хамовнический вал, Большую Пироговскую улицу, Зубовский бульвар, Пречистенскую набережную и по Маховой улице, Лубянке, Большому Москворецкому мосту выедут на финиш к Болотной площади.

У каждого участника велопарада на байке должны быть установлены задние и передние фонари – это обязательное условие.