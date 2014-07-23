В Наро-Фоминском районе восстановили подачу электроэнергии

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В Наро-Фоминском районе Московской области восстановили подачу электроэнергии. Причиной аварии, которая привела к отключения электричества, стало повреждение кабеля при проведении земляных работ, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

В настоящее время подача электроэнергии в дома осуществляется по штатной схеме.

Информация об отключении электричества в поселке Калининец появилась около 8.30. Без света остались 9,6 тысячи человек, в том числе 1,4 тысячи детей. В зону отключения попал 61 дом, школа, поликлиника, детский сад, две котельные и водозаборный узел.

Последствия аварии удалось ликвидировать к 12.05. На месте происшествия работали 22 человека и семь единиц техники МЧС.