Энергоснабжение в Химках восстановлено по резервной схеме

Фото: 50.mchs.gov.ru

На улице Овражной в подмосковных Химках электроснабжение в домах восстановлено по резервной схеме, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"На 10.30 в микрорайоне электричество восстановлено по резервной схеме", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Сообщение об отключении электричества поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 6.28. В результате без света остались 17 домов, школа и детский сад.

"Произошло срабатывание защиты от короткого замыкания, предположительно требуется обследование кабеля протяженностью 650 метров", - отметили в пресс-службе.

В 09.20 на место был доставлен дизель-генератор и подано электроснабжение в школу, детский сад и 6 жилых домов.

В управляющей компании обесточенного микрорайона сообщили, что проблемы с электроснабжением в Химках должны быть полностью решены до вечера 21 февраля.

Для устранения аварии привлечены 6 единиц техники и 18 человек, в том числе от МЧС - 2 единицы техники и 8 человек. На месте работает передвижная лаборатория.