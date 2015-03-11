Количество экзаменов для девятиклассников могут увеличить

Фото: ТАСС

В Министерстве образования и науки России намерены увеличить количество государственных экзаменов для девятиклассников. С 2016 года выпускники будут сдавать четыре экзамена вместо двух, а с 2020 года число тестов увеличится до шести, сообщает "Интерфакс".

Также возрастет до четыре и количество обязательных предметов для сдачи. В настоящее время школьники сдают только два обязательных предмета – математику и русский язык.

В министерстве отметили, что многие учащиеся отказываются от сдачи предметов по выбору, предпочитая обходиться только экзаменами по математике и русскому языку.

Напомним, 26 февраля Минобрнауки утвердило даты проведения единого госэкзамена, основного госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году.

Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:

25 мая – география, литература;

28 мая – русский язык

1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня

4 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня

8 июня – обществознание, химия

11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика

15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история

17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение")

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение")

Отметим, что основной госэкзамен и государственный выпускной экзамен – это государственная итоговая аттестация (ГИА), но разделенная на две категории. Если ОГЭ – это экзамен для всех школьников, то ГВЭ сдают только те, кто закончил специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 2001 году. 1 января 2009 года вступили в силу поправки в законы "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые объявили единый госэкзамен обязательным для всех выпускников, независимо от того, собираются они продолжать обучение в вузе или нет.

Обязательным ЕГЭ стал и для обучающихся в российских школах иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Для получения аттестата школьникам необходимо было сдать всего два обязательных экзамена – по русскому языку и математике, а для поступления в вуз – четыре. Дополнительные экзамены определялись в зависимости от требований университета при поступлении, однако обязательными для поступления на все специальности являлись результаты вступительных испытаний по русскому языку.