18 ноября 2014, 16:07

Спорт

Прямая трансляция: разудалые ритмы в "Москвиче"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В культурном центре "Москвич" 20 ноября покажут театрализованное барабанное шоу "Тринадцать".
В основе сюжета – личные истории музыкантов, отказавшихся от "офисного рабства" в пользу свободы, повинуясь своим творческим порывам. В программе – этюды на разных музыкальных инструментах, видеоряд, хореографические номера и трикинг-паркур.

Прямую трансляцию шоу смотрите на online.m24.ru, начало в 20:00.

  • Когда: 20 ноября
  • Кто: "Театральное дело" и "Vasiliev Groove"
  • Что: театрализованное барабанное шоу
  • Кому смотреть: тем, кого пробирают ритмы

