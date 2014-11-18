Прямая трансляция: разудалые ритмы в "Москвиче"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В культурном центре "Москвич" 20 ноября покажут театрализованное барабанное шоу "Тринадцать".
В основе сюжета – личные истории музыкантов, отказавшихся от "офисного рабства" в пользу свободы, повинуясь своим творческим порывам. В программе – этюды на разных музыкальных инструментах, видеоряд, хореографические номера и трикинг-паркур.
Прямую трансляцию шоу смотрите на online.m24.ru, начало в 20:00.
- Когда: 20 ноября
- Кто: "Театральное дело" и "Vasiliev Groove"
- Что: театрализованное барабанное шоу
- Кому смотреть: тем, кого пробирают ритмы
