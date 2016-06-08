Женщина выжила после падения с 8 этажа на западе Москвы

Фото: yandex.ru

Женщина выжила после падения с восьмого этажа дома на западе Москвы, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе столичного главка.

"Сегодня около 9 утра в полицию поступила телефонограмма о госпитализации женщины с травмами различной степени тяжести после падения с 8-го этажа. Происшествие случилось по адресу улица Осенняя, дом 4, корпус 1", – сказал собеседник издания.

Подробности случившегося выясняются. Напомним, ранее m24.ru сообщало, что женщина выпала из окна дома по адресу: ул. Осенняя, 4 на машину.