В новом здании музея истории ГУЛАГа организуют кинозал и библиотеку

Фото: gmig.ru

Государственный музей истории ГУЛАГа в 2015 году переместят в новое здание 1-м Самотечном переулке, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Площадь здания будет в 4 раза больше помещения на Петровке, где сейчас располагается экспозиция музея.

"В новом здании будут расположены зал постоянной экспозиции, пространство для сменных выставок, кинозал, фондохранилище, исследовательский центр, студия визуальной антропологии, библиотека, издательский центр и социально-волонтерский центр", - говорится в сообщении.

Постоянная экспозиция музея будет включать несколько разделов: исторический, реконструкции, справочный и мемориальный.

Кроме того, на прилегающей к музею территории будет создан Сад памяти. В нем планируется посадить растения, привезенные из разных мест, связанных с историей репрессий. Каждое дерево будет сопровождать табличка с историей места и человека, с которыми оно связано.

Напомним, что музей ГУЛАГа основал известный историк и общественный деятель, прошедший через сталинские лагеря, Антон Антонов-Овсеенко. На Петровке, 16 музей был открыт в 2004 году.

Расширение музея должно стать первым шагом к созданию единой музейно-мемориальной инфраструктуры Москвы. Планируется, что в нее войдет музей ГУЛАГа, бывший спецобъект НКВД "Коммунарка", здание Военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице и памятник "Соловецкий камень" на Лубянской площади.