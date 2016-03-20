"Черные ящики" разбившегося Boeing сильно повреждены

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

Бортовые самописцы разбившегося в Ростове-на-Дону самолета Boeing 737-800 получили сильные повреждения передает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"Черные ящики" находятся в сильно поврежденном состоянии. Сейчас проводится дополнительная работа, так как надо восстанавливать кабели, извлекать модули памяти. Для начала расшифровки потребуется с ними дополнительная работа", – отметил представитель МАК.

Расшифровка "черных ящиков" разбившегося Boeing начнется 21 марта

Подготовительная работа для расшифровки самописцев разбившегося самолета завершится в воскресенье, сообщили в комитете.

"Чтобы приступить к расшифровке бортовых самописцев, необходимо провести подготовительную работу, так как "ящики" сильно повреждены. Подготовительные работы мы закончим сегодня", – сказал представитель МАК.

В этой связи в МАК не прогнозируют, когда завершится расшифровка. "Сколько времени потребуется на расшифровку, сказать пока сложно", – уточнили в МАК.

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.

В сети уже появилась запись переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Запись показывает, что переговоры проходили в штатном режиме и экипаж не сообщал о каких-либо неполадках и внештатных ситуациях на борту.