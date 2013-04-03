Кинопремия "Ника": быть или не быть?

Картина "Фауст" стала триумфатором кинопремии "Ника"

Накануне в столичном Театре оперетты состоялось знаковое событие в области российского кинематографа – вручение 26-й по счету премии "Ника". Звание лучшего фильма 2012 года жюри закрепило за картиной "Фауст" Александра Сокурова.

В этой номинации также были заявлены ленты "Белый тигр" Карена Шахназарова, "Орда" Андрея Прошкина, "Дирижер" Павла Лунгина и "Кококо" Авдотьи Смирновой.

"Фильм "Фауст" – переосмысленный взгляд на оригинал Гете – сегодня обсуждаемое явление искусства. За последнее десятилетие ни один российский фильм не произвел в мире такого резонанса. Поэтому было бы не совсем понятно, почему критики зарубежных стран его выделяют, а у нас обходят вниманием, - прокомментировал М24.ru режиссер, член Гильдии кинорежиссеров, продюсер студии "Фильмотограф" Андрей Холенко. – Но я не думаю, что это кино для массовой аудитории – не все поймут".

Однако у жюри "Ники" иные критерии оценки. Сокурову также присудили награду за лучшую режиссерскую работу.

В номинации "Лучшая мужская роль" чествовали сразу двух актеров – Антона Адасинского (роль ростовщика Мефистофеля в "Фаусте") и Максима Суханова (митрополит Московский Алексий в "Орде").

Награды за лучшую женскую роль удостоена актриса Роза Хайруллина, сыгравшая ослепшую ханшу Тайдулу в киноленте "Орда". Лучшая женская роль второго плана – у Татьяны Друбич (фильм Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты"). Лучшим неигровым фильмом признана картина Любови Аркус "Антон тут рядом", рассказывающую о жизни мальчика-аутиста Антона Харитонова. Приз имени Алексея Германа "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" получили режиссеры Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе.

Фильм Киры Муратовой "Вечное возвращение" получил премию в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии". "Нику" за честь и достоинство вручили сразу двум лауреатам - актрисе Инне Чуриковой и режиссеру Глебу Панфилову. Специальный приз - "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" - получил Сергей Урсуляк за телефильм "Жизнь и судьба".

Приз за лучшую мужскую роль второго плана посмертно получил актер Андрей Панин (фильм "Искупление").

Итоги подведены, а киносообщество и зрители продолжают обсуждать работы победителей. По мнению режиссера, педагога, продюсера, художественного руководителя студии "Свободное кино" Дмитрия Куповых, подобные премии дают зрителям опосредованное представление о том, что же все-таки "варят" на "кинокухне". При этом значение той же "Ники" для профессиональных сообществ очевидно.

"Работы выбирает большое количество киноакадемиков. Получить такую премию престижно. Это значит, что коллеги признали твой труд", - добавляет Куповых.

Генеральный продюсер киностудии "Телесто" Елена Гликман уверена, "Ника", как и любая премия, является отражением тенденций в кинематографе и выявляет лучших на российском рынке.

"Ника" подводит качественный итог сделанного в прошлом году. Она не дает количественных оценок, не отражает позиции фильма на рынке, не дает представление о зрительском спросе, - отмечает эксперт. - Что касается вручения 26-й премии, то мощным прорывом можно назвать фильм "Орда", собравший огромное количество призов. Кино историческое, но на него пошел зритель. Бесспорная победа "Фауста". Это еще раз доказывает, что единичное российское кино может быть востребовано на крупнейших мировых фестивалях и получать главные призы. И Сокуров, как в былые времена Тарковский и Герман, – это имя не только российского, но и мирового кинематографа ".

Говоря об авторитете "Ники" в современной киноиндустрии, Гликман подчеркивает, кинопремия, как и кинофестивали, утратила свое значение по сравнению с тем, который имела в советские годы.



"Сейчас состояние кинематографа плачевно. Если анализировать долю российского кинематографа в прокате, то она составляет 7 от 100 процентов сборов в прокате. Российское кино практически не показывают по телевидению, его нет на DVD. Но если мы утратим кинофестиваль и кинопремии, то вообще похороним кинематограф", - добавила Гликман.

Напомним, премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Первая церемония вручения состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.

Основатель и художественный руководитель премии — Юлий Гусман. "Ника" является главной кинопремией в России, странах СНГ и Балтии.

Алла Панасенко