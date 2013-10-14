Ясир Арафат умер от отравления полонием - ученые

Палестинского лидера Ясира Арафата могли отравить полонием

Швейцарские ученые завершили расследование, результаты которого опубликовано во влиятельном британском научном издании. Согласно выводам специалистов, на личных вещах и в организме палестинского лидера Ясира Арафата найдены следы радиоактивного полония-210.

75-летний лидер Палестинской национальной администрации скончался в ноябре 2004 года в госпитале под Парижем и был похоронен в городе Рамалла на западном берегу реки Иордан. Официальных заявлений о причинах его гибели не последовало, что породило многочисленные слухи, в том числе об отравлении. Позже была создана специальная группа, которая занималась расследованием всех обстоятельств смерти Арафата.

Пока неизвестно, есть ли какие-либо данные о том, где было произведено отравляющее вещество. Выводы экспертизы были в первую очередь представлены вдове покойного Сухе Арафат. Предполагается, что именно она должна решить, когда предавать их огласке и делать ли это вообще.