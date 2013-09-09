"Эксперт": Как Обама проиграл Сирию

Фото: ИТАР-ТАСС

Как Обама проиграл Сирию

Президенту США не удалось противостоять нефтяным и военно-промышленным элитам, лоббирующим проведение военной операции в Сирии. Однако еще одна ближневосточная война может привести к перенапряжению ресурсов американского государства и способствовать его внутреннему кризису.



Nokia положила трубку

Недавний мировой лидер на рынке мобильных телефонов финская Nokia не устояла в жесткой конкурентной борьбе. За 7 миллиардов долларов компания продает свой телефонный бизнес американской Microsoft, притом что в период расцвета шесть лет назад Nokia стоила почти в 30 раз дороже.



"Сила Сибири" ждет китайцев

"Газпром" принял решение перенести сроки начала строительства газопровода "Сила Сибири" с ноября нынешнего года на первый квартал 2014-го.



Все контейнеры в одни руки

Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports покупает своего основного конкурента - Национальную контейнерную компанию (НКК). В результате Global Ports займет монопольное положение на контейнерном рынке Северо-Запада России и сильно опередит всех остальных своих конкурентов.

Двигатель без мотора

"Сатурн" создал первый в истории современной России газотурбинный двигатель морского назначения. Однако ни одна из его модификаций на рынок до сих пор не вышла.

