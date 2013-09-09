Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 20:33

Наука

"Эксперт": Как Обама проиграл Сирию

Фото: ИТАР-ТАСС

Как Обама проиграл Сирию

Президенту США не удалось противостоять нефтяным и военно-промышленным элитам, лоббирующим проведение военной операции в Сирии. Однако еще одна ближневосточная война может привести к перенапряжению ресурсов американского государства и способствовать его внутреннему кризису.


Nokia положила трубку

Недавний мировой лидер на рынке мобильных телефонов финская Nokia не устояла в жесткой конкурентной борьбе. За 7 миллиардов долларов компания продает свой телефонный бизнес американской Microsoft, притом что в период расцвета шесть лет назад Nokia стоила почти в 30 раз дороже.


"Сила Сибири" ждет китайцев

"Газпром" принял решение перенести сроки начала строительства газопровода "Сила Сибири" с ноября нынешнего года на первый квартал 2014-го.


Все контейнеры в одни руки

Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports покупает своего основного конкурента - Национальную контейнерную компанию (НКК). В результате Global Ports займет монопольное положение на контейнерном рынке Северо-Запада России и сильно опередит всех остальных своих конкурентов.

Двигатель без мотора

"Сатурн" создал первый в истории современной России газотурбинный двигатель морского назначения. Однако ни одна из его модификаций на рынок до сих пор не вышла.

Другие материалы журнала "Эксперт".

эксперт свежая пресса обзоры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика