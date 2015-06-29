Театр Вахтангова приглашает за кулисы

Фото: vakhtangov.ru

5 июля поклонники Театра Вахтангова сумеют побывать за его кулисами. Об этом сообщается на сайте "Культура Москвы".

Во время часовой прогулки по помещениям театра сотрудники театра расскажут о его истории, традициях и порядках. Гости экскурсии смогут пройтись по сцене, заглянуть в закулисье, мемориальные кабинеты Рубена Симонова и Михаила Ульянова и "сталинскую" ложу.

Кроме того, желающие смогут посетить историческую фотовыставку и выставку костюмов в недавно открытом экспозиционном зале.