29 июня 2015, 14:47

Туризм

Театр Вахтангова приглашает за кулисы

Фото: vakhtangov.ru

5 июля поклонники Театра Вахтангова сумеют побывать за его кулисами. Об этом сообщается на сайте "Культура Москвы".

Во время часовой прогулки по помещениям театра сотрудники театра расскажут о его истории, традициях и порядках. Гости экскурсии смогут пройтись по сцене, заглянуть в закулисье, мемориальные кабинеты Рубена Симонова и Михаила Ульянова и "сталинскую" ложу.

Кроме того, желающие смогут посетить историческую фотовыставку и выставку костюмов в недавно открытом экспозиционном зале.

Место: Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова, улица Арбат, дом 26

Время: 5 июля, 12.00

Цена: 500 рублей

