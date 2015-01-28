Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

28 января 2015, 13:40

Литературный вечер: наследники Гиляровского расскажут о Москве

экскурсии туризм библиотеки писатели творчество Москва и москвичи аудиогиды маршруты и гиды Гиляровский izi.travel

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Стартовал новый образовательный проект Центральной городской молодежной библиотеки им. Светлова и портала izi.travel "Наследники дяди Гиляя". 29 января состоится встреча известных писателей и поэтов, в ходе которой мастера слова и образа сделают аудиозаписи своих очерков о достопримечательностях столицы. Позднее из этих записей будет создан уникальный аудиогид, новая версия книги Владимира Гиляровского "Москва и москвичи", рассчитанная на современных туристов и жителей столицы.

У читателей нашего портала будет возможность побывать на встрече литераторов виртуально - смотрите запись вечера на нашем сайте.

  • Когда: 29 января 18.30
  • Что: известные деятели культуры записывают аудиогид по Москве
  • Кто: современные писатели
  • Кому смотреть: всем, кто хочет знать о столице больше и любит гулять по Москве
Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать