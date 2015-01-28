Литературный вечер: наследники Гиляровского расскажут о Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Стартовал новый образовательный проект Центральной городской молодежной библиотеки им. Светлова и портала izi.travel "Наследники дяди Гиляя". 29 января состоится встреча известных писателей и поэтов, в ходе которой мастера слова и образа сделают аудиозаписи своих очерков о достопримечательностях столицы. Позднее из этих записей будет создан уникальный аудиогид, новая версия книги Владимира Гиляровского "Москва и москвичи", рассчитанная на современных туристов и жителей столицы.

У читателей нашего портала будет возможность побывать на встрече литераторов виртуально - смотрите запись вечера на нашем сайте.