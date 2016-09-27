Форма поиска по сайту

27 сентября 2016, 17:24

Туризм

"Москва онлайн" покажет экскурсию по Московскому центральному кольцу

Движение поездов по Московскому центральному кольцу началось 12 сентября. С этого же дня для пассажиров был запущен экскурсионный маршрут. В течение одного месяца москвичи и гости столицы могут оседлать "Ласточку" на ТПУ "Лужники", проехать по станциям МЦК и узнать об их строительстве и архитектуре интересные факты. Те, кто еще не успел совершить это увлекательное путешествие, имеют возможность посмотреть экскурсию в режиме онлайн.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 29 сентября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

