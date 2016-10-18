Парк Горького соединит экскурсии со скандинавской ходьбой

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Любители здорового образа жизни смогут совместить познавательные экскурсии по парку Горького со скандинавской ходьбой. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Поздняя осень – холодное время года, поэтому неспешные прогулки по аллеям понравятся только закаленным экстремалам. В парке Горького решили соединить променады, на которых можно узнать об истории и архитектуре, с занятиями спортом. Проект "Прогулки с историей" предложит всем желающим научиться скандинавкой ходьбе, или Nordic Waking.
Спорт, включающий в себя элементы фитнеса, появился в России не так давно, но мгновенно приобрел популярность. Скандинавская ходьба пришла из лыжного спорта, она помогает согреться, прокачать мышцы, сжечь калории.
Также на экскурсиях не забудут об основной части программы: гости узнают о появлении Нескучного сада, Летнего и Ванного домиков, увидят беседку имени 800-летия Москвы и Охотничий домик, прославившийся благодаря игре "Что? Где? Когда?", пройдутся по аллее влюбленных и побеседуют об андреевском монастыре.
Экскурсии проводятся по предварительной регистрации на history@park-gorkogo.com. Стоимость: 150-300 рублей.
Расписание:
- 2 ноября, среда, 14.00 (Nordic Walking)
"Живая история парка Горького"
Сбор группы – у Главного входа в парк;
- 9 ноября, среда, 14.00 (Nordic Walking)
"На склонах и террасах Воробьевых гор"
Сбор группы – у входа в Андреевский монастырь;
- 23 ноября, среда 14.00 (Nordic Walking)
"Мифы и легенды Нескучного сада"
Сбор группы – у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду;
- 26 ноября, суббота, 14.00 (Nordic Walking)
"Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада"
Сбор группы – у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду;
- 30 ноября, среда, 14.00 (Nordic Walking)
"Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада"
Сбор группы – у Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду.