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16 июля 2014, 19:55

Про город: путешествие в "темное царство" купеческой Москвы

экскурсии лекции трансляции путешествия улицы Москвы смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 17 июля состоится увлекательная экскурсия "Москва купеческая, или путешествие в темное царство". Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Всех желающих отправиться в путешествие по старым московским улицам будут ждать в четверг в 9 утра у станции метро "Полянка" напротив магазина "Молодая Гвардия".

По словам организаторов, экскурсия займет от 30 минут до 1 часа.

  • Когда: 17 июля в 9:00
  • О чем: путешествие в "темное царство" купеческой Москвы
  • Кому смотреть: всем, интересующимся историей города


Начало трансляции в 9.00. Запись экскурсии будет выложена на сайте.

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Трансляция завершена.

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