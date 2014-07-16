Про город: путешествие в "темное царство" купеческой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 17 июля состоится увлекательная экскурсия "Москва купеческая, или путешествие в темное царство". Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Всех желающих отправиться в путешествие по старым московским улицам будут ждать в четверг в 9 утра у станции метро "Полянка" напротив магазина "Молодая Гвардия".

По словам организаторов, экскурсия займет от 30 минут до 1 часа.

Когда : 17 июля в 9:00

: 17 июля в 9:00 О чем : путешествие в "темное царство" купеческой Москвы

: путешествие в "темное царство" купеческой Москвы Кому смотреть : всем, интересующимся историей города



Начало трансляции в 9.00. Запись экскурсии будет выложена на сайте.

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Трансляция завершена.