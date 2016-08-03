Москвичам откроют доступ к 87 памятникам архитектуры

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В Москве стартовала программа доступа граждан к объектам культурного наследия, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Для участников программы организованы тематические маршруты по историческому городу, пешие и велосипедные экскурсии, специализированные мероприятия. Для молодежи экскурсии пройдут в формате квеста.

Всего за два месяца доступ появится к 87 объектам культурного наследия столицы, будет проведено 226 экскурсий общей продолжительностью 400 часов.

В качестве гидов и экспертов выступят известные искусствоведы, архитекторы, реставраторы, историки и краеведы.

В этом году для участников программы откроют свои двери два новых объекта – особняк Зиминых в Дегтярном переулке и комплекс Пречистенской пожарной части, где сейчас располагается Главное управление пожарной охраны Москвы.

Одним из первых мероприятий в рамках новой программы станет встреча с известным российским археологом Леонидом Беляевым в Высоко-Петровском монастыре.

Мероприятие пройдет 5 августа в 16:00. На территории Высоко-Петровского монастыря, где сейчас идут реставрационные работы, обнаружен древний некрополь и колодец XVII века. Теперь археологи смогут разобраться в тонкостях постройки подобных объектов и поведать о том, как жили наши предки.

Все участники мероприятия смогут принять участие в увлекательном квесте по монастырю. Получая задания, командам предстоит разыскать братскую могилу, самостоятельно узнать, когда и при ком реставрировались монастырские храмы. Записаться на экскурсии и мероприятия можно по телефону 8 (495)788-35-34 или на сайте dninasledia-voopik.ru.