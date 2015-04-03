Прогулки по Москве: что посмотреть в Курьянове

M24.ru совместно с проектом "Прогулки по Москве" продолжает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок. Мы уже рассказывали об Острове, Щукине, Аэропорте, Капотне и многих других столичных районах.

На этот раз мы отправились в Курьяново и узнали, как работают московские очистные сооружения и зачем Дому культуры бомбоубежище.

После посещения Курьянова в голову лезут странные мысли. Главная – что вся эта история с каштановыми бульварами, двухэтажными домиками и заброшенным Домом культуры скоро закончится. Ну нельзя в Москве жить в пределах МКАД и иметь под окнами собственный маленький огородик. Нельзя просто так прийти и договориться с администрацией местного ДК о бесплатном помещении для репетиций, а взамен пообещать выступить на площади 9 мая.

Курьяново застроят, выкупят, модернизируют – иначе и быть не может. Поэтому, пока еще есть время, садитесь у "Печатников" на 292 автобус и приезжайте. Желательно, с фотоаппаратом и пломбиром из 50-х.

История с географией

До середины прошлого века здесь – в левобережной пойме Москвы-реки – была деревня. Как пишет в энциклопедии "История московских районов" Константин Аверьянов, в 1926 году Курьяново насчитывало 108 дворов.

В 1930-е годы жители деревни работали в колхозе "Огородный гигант".

Сейчас Курьяново известно, в основном, благодаря очистным сооружениям – одному из четырех крупных городских комплексов по очистке сточных вод. Строительство станции аэрации в Курьянове началось еще до войны, но затем прервалось до 1947 года. В 1950 уже были запущены первые блоки станции.

Рабочим очистных сооружений нужно было где-то жить, и пленные немцы за несколько лет построили для них поселок из двухэтажных домов на несколько квартир.

В 1960 году Курьяново вошло в состав Москвы и стало микрорайоном Печатников.

Курьяновские очистные сооружения

Стали официально называться так в 2005 году. До этого предприятие носило название Курьяновской станции аэрации.

Станция начала работать в 1950 году. Ее достраивали заключенные Курьяновского исправительно-трудового лагеря, специально организованного после войны. Лагерь находился в районе железнодорожных станций Люблино и Перерва.

В 1948 году в лагере было около 650 заключенных, в 1952 – уже более 5 тысяч. Закрыли его в апреле 1953-го.

К моменту открытия на станции проводилась только механическая очистка сточных вод, в сутки очистные сооружения обрабатывали и возвращали в Москву-реку около 250 тысяч кубометров воды. Затем появились новые блоки, и производительность станции повысилась до 500 тысяч кубов, а потом и до миллиона. В 1971 году здесь появилась еще одна станция, которая получила название Новокурьяновской.

Сегодня площадь Курьяновских очистных сооружений, принадлежащих Мосводоканалу, больше остальной территории микрорайона. Предприятие занимает 160 гектаров и является крупнейшим в Европе комплексом по очистке сточных вод. Станции обрабатывают около 3 миллионов кубометров жидкости в день. Обработка ведется в четыре этапа.

Первый – механическая очистка, которую проводят с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников. На этом этапе из воды удаляются все нерастворимые примеси, но она остается грязной – возвращать такое в реку нельзя. В рамках второго, биологического, этапа воду чистят специальные бактерии. Для их питания необходим воздух, который в сжатом виде подается в резервуары-аэротэнки. Без кислорода бактерии погибают в течение нескольких часов.

В 2005 году жизнь этих важнейших бактерий оказалась под угрозой из-за крупной аварии в московской энергосистеме. Тогда из-за возгорания на подстанции "Чагино" многие районы столицы остались без электричества. После этого руководство Курьяновских очистных сооружений решило построить собственную теплоэлектростанцию.

Сейчас она работает на метане, который выделяют из сточных вод. С помощью пяти двигателей внутреннего сгорания вырабатывается энергия объемом 10 мегаватт, что покрывает 50 процентов потребностей очистных сооружений.

После обработки бактериями вода проходит через специальное сито тонкой очистки. Часть воды после этого направляется в промышленный водопровод и используется только для технических нужд. Остальная вода проходит пастеризацию ультрафиолетом и, наконец, снова оказывается в Москве-реке.

Дмитрий Юров, заместитель главного инженера Курьяновских очистных сооружений

О станции

В микрорайоне Курьяново все люди жили и работали на станции. Сейчас очень мало курьяновцев. В основном, люди переехали в Марьино и Люблино. Раньше иногородние работали - за квартиры, потому что москвичей, желающих устроиться на очистные сооружения, было мало. Можно было найти высокооплачиваемую работу в других местах.

Людей, в основном, набирали из областей. За 15-20 лет можно было заработать на квартиру. Сейчас квартиры никто не дает, их надо покупать самим.

Молодых мало, в основном, это дети сотрудников. Проще устроиться, когда кто-то уже работает здесь.

Работа специфическая, не каждый человек к ней привыкнет. Некоторые даже смены не могут отработать, а некоторые привыкают и работают долго. Такой костяк, в основном. Очень низкая у нас текучесть.

Я сам работаю с 1993 года. Сотрудник станции в третьем поколении – моя семья здесь с 1950 года.

О районе

Поселок Курьяново строили для работников станции. Вокруг была не Москва, а Курьяново было Москвой, и станция была Москвой. В 1960-х годах, когда в Москву вошли Печатники, мы уже давно относились к столице.

Мои родители живут в Курьянове, отец работал здесь.

Вообще, микрорайон всегда был изолированный. Он находится в тупике, и в нем всю жизнь было спокойно. Но сейчас очень много приезжих, некоторые не знают даже, где станция находится.

Здесь очень мало уже старожилов, только ветераны остались, которые живут в этих коттеджах. Но все равно связь есть, все друг друга знают.

Пойдешь в магазин – встретишь всю станцию. Специфический мир. Как говорил предыдущий начальник станции, он и учился здесь, и работал здесь, и жил здесь.

Дом культуры

Советским рабочим было необходимо не только жилье, но и культурный отдых. Поэтому помимо двухэтажных коттеджей немцы построили в Курьянове еще и Дом культуры, в котором, конечно, проходили танцевальные вечера и киносеансы. ДК получился совсем не типовым.

Его архитектурный стиль характеризуют как послевоенную неоклассику, но сегодня он напоминает, скорее, разваливающуюся дворянскую усадьбу.

Под зданием находится самое настоящее бомбоубежище с водопроводом, запорами на металлических дверях и противогазами. В годы строительства Дома культуры так проектировали почти каждый дом.

Недавно ДК присоединили к образовательному комплексу "Марьино", зарплаты преподавателей резко сократились, и в здании стало очень тихо. Сейчас здесь работают только два кружка: изостудия и танцевальный класс.

Помещение Дома культуры требует ремонта или даже реставрации. То есть больших затрат, к которым никто не готов.

Галина Герасимова, заведующая хозяйством Курьяновского ДК



О ДК

Здесь молодость моя прошла. И кино смотрели, и на танцы ходили. Сейчас, конечно, нужны большие финансовые вложения в это здание. Что-то сами тут делали, подкрашивали.

Посмотрите, какая шикарная лепнина наверху. И колонны все из натурального камня. Мои друзья смеются, говорят: "Если будут разбирать, одна люстра сколько будет стоить".

Говорят, Михалков вообще хотел выкупить это место, он очень за него бился. Но, видимо, до конца не пошел.

Здесь был ансамбль, и он до сих пор существует, называется "Ровесники". Они хотели договориться, чтобы опять здесь репетировать и, может быть, устраивать вечера для жителей. Не знаю, получится или нет, но хотелось бы возобновить хоть чуть-чуть что-то. Зал у нас, в принципе, действующий.

В последнее время у нас вели театральный кружок. В каком же они теперь театре? По-моему, мы тогда ездили смотреть спектакль в Театр Гоголя. Они там были. Левицкий Андрей и жена у него Юлия Быстрова.

Кроме преподавателей, которые по вечерам приходят, я тут одна во всех лицах. И слежу за всем, и убираю.

О районе

В свое время здесь Батурина (Елена Батурина – жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова – ред.) хотела сделать конный комплекс, когда они еще с Лужковым были. Даже хотели вообще отсюда жителей убрать, но не успели.

Здесь много фильмов снимают. Сейчас стали меньше, а в свое время очень много снимали. И "Француз", и какие-то сцены из "Бумера", и еще что-то с Пореченковым.

В домиках здесь два входа, то есть четыре семьи. Некоторые сейчас выкупили первый-второй этаж себе. В свое время мы хотели тоже выкупить, у меня тут свекровь живет. Но за двухкомнатную просили продать нашу трехкомнатную в Марьино и еще однокомнатную в придачу. Многовато. Я, конечно, понимаю, отдельный участок и все это.

Весной тут красота – сплошные каштаны. Когда они цветут, очень красиво. Здесь и воздух. Хотя станция аэрации считается не очень экологичной, а с другой стороны, это намного лучше, чем в Марьино у нас. Там вообще дышать нечем. У меня рядом и ГАИ, и "Ашан" – это все просто невыносимо. Окна чернее чугуна. А вот здесь птички поют, садик маленький.

Курьяновский бульвар и магазин "Продукты"



ДК выходит окнами на Курьяновский бульвар. В свое время поселок строился по строгому плану – неширокие проездные дороги, уютные тротуары и, конечно, центральная аллея для прогулок. По обеим сторонам – каштаны, а во главе всех отдыхающих, конечно, – Владимир Ильич.

Именно эта часть Курьянова в свое время привлекла режиссеров "Бумера" и "Француза". На бульваре стоит курьяновская почта, которая, кажется, совсем не изменилась за 50 лет. Она появляется в кадре многих современных фильмов.

Рядом – еще одно сооружение, ассоциирующееся со сталинскими годами. Магазин "Продукты" работает в микрорайоне уже много десятилетий. Правда, время все равно вносит свои коррективы – теперь он уже не закрывается на обед.