Футуристическая повесть автора "Игры престолов" Джорджа Мартина станет сериалом

Фото: Hahn Lionel/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Американский телеканал Syfy планирует экранизировать еще одну книгу Джорджа Р.Р. Мартина, сообщает The Hollywood Reporter. Лично автор серии книг "Песни льда и пламени", по которым снимают сериал "Игра престолов", принять участие не сможет.

Речь идет о футуристической повести 1980 года "Летящие сквозь ночь". По сюжету, накануне крушения Земли группа исследователей отправляется в космическое путешествие на суперсовременном звездолете Nightflyer, чтобы перехватить загадочный инопланетный корабль, который должен помочь спасти землян. Во время полета пассажиры понимают, что их космическое судно, управляемое искусственным разумом, ведет их к верной гибели.

Сценарий напишут Джеффри Бюхлер и Роберт Джаффе, работавший над первой экранизацией "Ночного полета" в 1987 году. Сам Джордж Р.Р. Мартин принять участие в проекте не сможет, так как связан договорными обязательствами с HBO и работает над сериалом "Игра престолов", который является экранизацией его серии книг "Песни льда и огня".