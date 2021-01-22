Столичный экспорт переработанного сырья за 10 месяцев 2020 года оценили в 110 млн долларов

Из модного тренда экологичность перерастает в возможность для дополнительного развития бизнеса: мировой рынок переработки в 2019 году составил около 2 триллионов долларов США и, по оценкам экспертов, в 2027 году превысит 2,3 триллиона долларов. Столичные предприятия активно выходят на этот рынок, уверенно наращивая экспорт переработанного сырья.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"По итогам 10 месяцев 2020 года столичный экспорт переработанного сырья оценивается практически в 110 миллиона долларов США. За год объем поставок увеличился почти в три раза: в 2019 году за аналогичный период такой продукции было продано за рубеж на сумму 40,18 миллиона долларов США. К ключевым экспортным продуктам высокотехнологичной переработки можно отнести вторичный полиэтилен, медные катоды и АБС-пластик", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экологично и прибыльно

По оценкам экспертов Центра "Моспром", средний ежегодный прирост рынка переработки в следующие семь лет ожидается на уровне 5,5%.Сейчас ключевые игроки рынка вторичного сырья – США, Германия, Великобритания, Япония и Гонконг. Это страны как с наиболее эффективно выстроенной системой переработки сырья, так и лидеры в мировой торговле отходами производства металлов и пластика. Длительное время мировым лидером был Китай, но он был вынужден пересмотреть свою систему переработки отходов и уступил лидерство.

Рынок вторичного сырья из пластика принято считать наиболее привлекательным. По результатам 2019 года первое место по экспорту данной продукции принадлежало Германии – 364,18 миллиона долларов США и 12% мирового экспорта пластиковых отходов. На втором месте – Япония с объемом 352,94 миллиона долларов США (12%), а на третьем – США с 278,56 миллиона долларов (9%). Далее в рейтинге идут европейские страны, которые 4 года назад не были замечены в первой пятерке: Франция, Нидерланды и Бельгия. На каждую страну приходится около 150 миллионов долларов США и 5% мирового экспорта пластиковых отходов соответственно.

Россия по итогам 2019 года занимала 55-е место из 168 по объему экспорта пластиковых отходов. Было экспортировано 23,8 тысячи тонн на сумму 5,21 миллиона долларов США. Так, российские компании поставляют, например, отходы производства полистирола в Белоруссию, поливинилхлорида – в Узбекистан и полиэтилена – в Азербайджан.

Вторая жизнь пластика

В экспорте Москвы широкий спектр товаров вторичного сырья и отходов с производства. Столичные компании экспортируют вторичный полиэтилен, бумажную макулатуру, медные катоды, древесные отходы и опилки, ПЭТ-бутылки, отходы и лом электрического оборудования и деталей, пластиковую гранулу АБС, отходы из продуктов полимеров пропилена. Все эти товары используются в промышленных производствах как источник для последующей переработки либо как готовый материал для производства изделий из пластика или стекла.

Большую часть в структуре московского экспорта вторсырья занимает вторичный полиэтилен – по итогам 10 месяцев 2020 года его было продано на 77,34 миллиона долларов США. Основные покупатели – китайские, турецкие и вьетнамские предприятия, которые применяют сырье в изготовлении пластмассовой упаковки, одноразовой посуды, гидро- и теплоизоляционных материалов, в декоре.

Также среди лидеров за 10 месяцев 2020 года – экспорт медных катодов на сумму 942 тысячи долларов и АБС-пластик – 805 тысяч долларов. Последний эксперты относят к наиболее перспективным направлениям для расширения производства в Москве и выхода на новые рынки. За год прирост объемов экспорта составил порядка 25%: за 10 месяцев 2019 года объем экспорта составил 643,82 тысячи долларов США.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

АБС-пластик отличается высокой ударопрочностью, механической прочностью и жесткостью. Данный переработанный материал применяется в производстве комплектующих для автомобилей, бытовой техники, изделий сантехники, комплектующих для медицинского оборудования и многого другого. Его экспортировали из Москвы в 7 стран мира, при этом в Узбекистан, Китай и Польшу поставки были осуществлены впервые.

По данным экспертов Центра поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром", такой пластик может быть востребован на рынках Польши, Германии, Мексики, Турции и Индии. При этом по итогам 2019 года мировыми лидерами по экспорту АБС-пластика являются Республика Корея (2,24 миллиарда долларов США), Китайский Тайбэй (1,74 миллиарда долларов США), Гонконг (0,83 миллиарда долларов США), Бельгия (0,48 миллиарда долларов США) и Малайзия (0,43 миллиарда долларов США). Россия в 2019 году занимала 31-е место из 86 среди всех мировых поставщиков данного пластика.

"Сегодня во всем мире растет тенденция раздельного сбора мусора и переработки сырья. А драйвером роста интереса к рынку экологически чистых технологий является социальный фактор, выраженный в повышении ответственности за окружающую среду. Так, в Москве на данный момент уже функционирует два завода корпорации "Экополис" по переработке электронного и электрического оборудования, которые способны обеспечить утилизацию отходов электроники во всем Московском регионе, а в перспективе и в Центральном федеральном округе. Мощности одного из этих предприятий позволяют перерабатывать до 14 тысяч тонн пластика в год", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В корпорацию "Экополис" входит три завода: завод "Экотехпром" по переработке отработанного электронного и электрического оборудования производительностью до 75 тысяч тонн в год, завод "Экопласт" по переработке корпусных пластиков производительностью до 14 тысяч тонн в год, расположенный в Москве на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", и завод "Аурус" в Орловской области, специализирующийся на переработке печатных плат и цветных металлов производительностью до 12 тысяч тонн в год.

Это единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В его состав входит единственное в стране предприятие, где в промышленном масштабе внедрена технология разделения микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков. Миссия корпорации "Экополис" в том, чтобы, используя передовые технологии, создать в России отрасль переработки электронных отходов, тем самым способствуя развитию в стране экономики замкнутого цикла, отмечает руководство компании.

На одном из предприятий корпорация "Экополис" применяет лучшие мировые технологии по сепарации АБС-пластика, полистирола и полипропилена. Завод занимается переработкой пластиковых корпусов и деталей компьютеров и компьютерного оборудования – ноутбуков, мониторов, клавиатур, сетевых устройств, серверов, принтеров, жестких дисков, а также бытовой техники – стиральных машин, холодильников, телевизоров, пылесосов, микроволновых печей, а также телефонов, MP3-устройств, DVD-плееров, игровых приставок, видео- и цифровых камер, плоттеров, электрических плит и инструментов, кроме того, научного, звукового, медицинского и другого оборудования.