Дилеры рассказали, ожидать ли подорожания автомобилей зимой

Россияне массово стали скупать автомобили. Это привело к тому, что рынок показал рост. Автолюбители спешат вложить деньги, поскольку опасаются падения рубля и ухудшения ситуации с COVID-19. Разбираемся, как будут вести себя автодилеры зимой и ждать ли повышения цен на машины.



Вверх и вниз

После весеннего обвала продажи автомобилей и легкого коммерческого транспорта в стране медленно, но верно идут вверх. В сентябре они увеличились на 3,4%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит "Автостат".

Среди лидеров оказалась LADA – в сентябре автолюбители приобрели у отечественного гиганта 35 264 машины. Это на 12% больше показателей годичной давности. На 6% поднялась KIA – всего корейский производитель продал 20 402 машины. Тройку лидеров замыкает Hyundai – 18 380 автомобилей. Рост на 15%.

Однако в целом по итогам девяти месяцев 2020 года продажи автомобилей в стране сократились почти на 14%. К концу сентября дилеры реализовали около 1,1 миллиона машин. Всего, по прогнозам АЕБ, в 2020 году хозяев найдут примерно полтора миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 13,5% ниже прошлогодних цифр.

При этом в кризисный год определенные марки умудрились не только не растерять, но даже приумножить продажи. В массовом сегменте прибавили в первую очередь китайские производители. Абсолютным чемпионом по приросту стала марка Changan. К сентябрю 2020 года в России было продано 4 809 машин китайского концерна, прирост составил более 268%. В тройке лидеров по приросту еще два представителя Поднебесной – FAW (1 868 машин, +94,6%) и Haval (11 647 автомобилей, +65,8%).

На фоне пусть небольшого, но все же восстановления рынка после весенне-летнего периода дилеры корректируют прайс-листы. По оценкам аналитической компании JATO Dynamics, среднее повышение составляет 2%. Но по некоторым моделям удорожание куда выше. К примеру, в среднем от 10 до 12% выросли в цене все шесть комплектаций внедорожника Jeep Compass. Аналитик JATO Dynamics Сергей Баранов связывает такое поведение рынка по большей части с курсом основных валют, сообщает "Российская газета".

"В начале года сыграло роль повышение утилизационного сбора. В марте произошло резкое падение курса рубля – почти моментально автопроизводители ответили изменениями прайс-листов, однако они были сдержанными, в рамках 1–2%. Тем не менее подорожание продолжилось в апреле и мае и к концу весны в среднем составило 4%. Новое ослабление рубля в августе и сентябре ускорило рост цен", – заявил он.



Период дефицита

Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев рассказал Москве 24, что ноябрь и декабрь для дилеров машин – в целом объемообразующие месяцы.

"В этот период всегда продавалось в среднем на 30–40% автомобилей больше. Общая доходность, естественно, выше за счет увеличенных объемов, однако за счет дополнительных скидок доходность на единицу была ниже, чем в другие периоды", – отметил Мосеев.





Олег Мосеев вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" В этом году, скорее всего, мы не увидим подобную картину. Потому что вряд ли на складах у дилеров будет столь большое количество машин.

Ситуация с наличием автомобилей на рынке сейчас действительно непростая, рассказали опрошенные Москвой 24 автодилеры. Генеральный директор группы компаний "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин отметил, что на сегодняшний день сохраняется дефицит практически по всем маркам и моделям.

"Наиболее позитивная ситуация по корейским брендам и SKODA, где первые авто из новой партии пришли в конце сентября. По остальным локальным брендам поставки ожидаются в конце октября. По импортным брендам, вероятно, уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения. Поэтому ближайшие месяцы товарного изобилия на авторынке не предвидится", – сказал Петрунин.

Он добавил, что дефицит автомобилей и тем более конкретных моделей пока сохранится, так как поставки машин неравномерны.





Денис Петрунин генеральный директор группы компаний "АвтоСпецЦентр" По импортным брендам точно будут пробелы, так как летом импортеры приостанавливали поставки в Россию и корректировали планы продаж.

По словам председателя правления автомобильной группы "АВИЛОН" Андрея Павловича, самая большая нехватка на сегодняшний день наблюдается в сегменте CUV – машин, которые предназначены для эксплуатации как в городе, так и по бездорожью.

"Предполагаю, что до конца года ситуация сохранится. Возможно, в ближайшие месяцы постепенно объемы поставок придут в норму. Но резкого скачка по количеству привоза автомобилей в Россию не будет", – считает Павлович.





Андрей Павлович председатель правления автомобильной группы "АВИЛОН" На дефицит автомобилей повлияло несколько факторов. В первую очередь нехватка автомобилей произошла по причине сокращения объемов производства и поставок в Россию в начале пандемии. Во-вторых, люди начали беспокоиться из-за колебания курса рубля и решили не откладывать покупку автомобиля. По этой причине в сентябре мы наблюдали рост продаж.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил Москве 24, что дефицит на модели в массовом сегменте, особенно качественные, продлится примерно от шести месяцев до года.





Денис Мигаль генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto В элитном сегменте как такового дефицита не будет. Для обеспеченных автолюбителей приобрести новую машину не такая уж и проблема, поэтому здесь такого яркого всплеска ажиотажа мы не увидим.

"Но если производство новых моделей затянется, то представители среднего класса, которые рассчитывали их купить, пойдут в более дорогой сегмент "в пробеге". Кроме того, повышенный спрос сохранится, если премиум-марки будут дорожать на фоне ослабевающего курса рубля", – добавил эксперт.

С учетом всех факторов ноябрь – декабрь покажет плюс-минус 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул Мигаль. Если смотреть по текущим показателям, то эксперт прогнозирует падение продаж примерно на 10% с небольшим оживлением в декабре.



Готовьте деньги

Повышения цен на авторынке в ближайшие месяцы, скорее всего, не избежать, считают эксперты. Денис Петрунин отметил, что влияние евро на ценообразование машин увеличивается, поэтому есть вероятность, что до Нового года мы увидим еще одно небольшое увеличение стоимости автомобилей.

"Это связано с тем, что произошел рост курсов валют и евро стабилизировался на высоком уровне", – рассказал он.





Денис Петрунин генеральный директор группы компаний "АвтоСпецЦентр" Перед Новым годом, скорее всего, будут традиционные акции, которые компенсируют предстоящий рост цен, то есть фактическая розничная цена продажи не изменится и останется на текущем уровне.

Индексацию стоимости автомобилей ожидает и Андрей Павлович. Среди факторов, которые этому способствуют, он отметил колебание курса, инфляцию и обновление модельного ряда.





Андрей Павлович председатель правления автомобильной группы "АВИЛОН" По некоторым автомобильным брендам о повышении цен мы узнаем незадолго до этого. На ряд моделей вероятен рост цен в диапазоне 4–5%. Трудно прогнозировать, на сколько конкретно до конца года еще произойдет индексация.

На фоне повышения цен большинством производителей китайские бренды стараются сохранять стоимость на уровне предыдущих месяцев, говорит Денис Мигаль. Такой подход в совокупности с улучшением качества продукции стал одним из главных факторов роста популярности моделей из Поднебесной на российском рынке, считает эксперт.





Денис Мигаль генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Китайские бренды остались в более-менее ликвидном ценовом сегменте. Они прекрасно понимают, что продавать их дороже невозможно, а дешевле – не нужно. Так они попали в соотношение "цена – качество".

Он добавил, что индексация стоимости китайских брендов в ближайшие месяцы будет зависеть от стратегии конкретного производителя. Если марка сориентируется на увеличение доли продукции и объемов продаж, то цена сохранится. В случае превышения спроса бренды могут скорректировать стоимость в сторону увеличения.





Камзин Никита