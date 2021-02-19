В АКОРТ прокомментировали возможное подорожание продуктов из-за упаковки

В России могут подорожать продукты из-за роста стоимости их упаковки. Такое предупреждение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направили предприятия пищевой промышленности. Выясняем, ожидать ли неприятных изменений ценников в магазинах.
Дорогая тара
Предприятия пищевой промышленности обратились в ФАС с предупреждением о росте цен на продукты. Такая вероятность существует из-за подорожания стоимости упаковки на 10–15%. Письмо с просьбой принять меры направил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков главе службы Максиму Шаскольскому.
В документе говорится, что с конца прошлого года участников союза предупреждали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья. В частности, с июня 2020 полиэтилен подорожал на 25–30% – до 115 тысяч рублей за тонну.
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов пояснил, что стоимость упаковки составляет около трети от затрат на производство пищевой продукции. Поэтому ее удорожание приведет к повышению цен на продукты.
В Минпромторге подтвердили, что в начале февраля этого года им поступило обращение от компаний-производителей пластиковой упаковки по вопросу роста стоимости сырья – базовых полимеров. Полученные данные были направлены в ФАС.
Москвичам рассказали, какие продукты подорожали
Подорожают ли продукты в магазинах?
Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин заявил Москве 24, что в объединении не обладают информацией о возможном росте цен.
"Я слышал, что в Руспродсоюзе заявили, но, что какие-то с этим проблемы, я не в курсе. Сети на какие-то такие истории не жаловались. Я думаю, что в целом это не повлияет на цены", – отметил он.
В свою очередь, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) Игорь Смиренный рассказал Москве 24, что сырье для производства упаковки действительно подорожало.
"Чтобы сделать упаковку конкурентоспособной, производителям во многом приходится закупать иностранное сырье, потому что у нас нет такого качества. Поэтому наша отрасль оказалась в сильной импортозависимости", – отметил он.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов пояснил в разговоре с Москвой 24, что из-за повышения стоимости упаковки продуктов сами товары в магазинах также будут дорожать. По его словам, рост цен в первую очередь связан с увеличением издержек производителей.
"Под издержками подразумевается падение курса рубля, повышение стоимости различных коммунальных услуг, электроэнергии – все они отражаются на итоговой стоимости. В принципе, производители упаковочной продукции ничем не отличаются от других производителей, работающих на территории России", – отметил эксперт.
Однако, по мнению Карпова, цена самих товаров не должна повыситься слишком сильно. Весомая доля упаковки в стоимости товара будет только там, где достаточно бюджетный продукт продается в объемной "обертке", подчеркнул он.
Эксперт добавил, что даже с учетом промоакций в супермаркетах покупатели, скорее всего, заметят разницу в ценах на полках. Все участники рынка оказались в ситуации, когда их издержки растут, а это в свою очередь потом отражается на конечной стоимости продукта, заключил собеседник Москвы 24.