В АКОРТ прокомментировали возможное подорожание продуктов из-за упаковки

В России могут подорожать продукты из-за роста стоимости их упаковки. Такое предупреждение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) направили предприятия пищевой промышленности. Выясняем, ожидать ли неприятных изменений ценников в магазинах.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дорогая тара

Предприятия пищевой промышленности обратились в ФАС с предупреждением о росте цен на продукты. Такая вероятность существует из-за подорожания стоимости упаковки на 10–15%. Письмо с просьбой принять меры направил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков главе службы Максиму Шаскольскому.

В документе говорится, что с конца прошлого года участников союза предупреждали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья. В частности, с июня 2020 полиэтилен подорожал на 25–30% – до 115 тысяч рублей за тонну.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов пояснил, что стоимость упаковки составляет около трети от затрат на производство пищевой продукции. Поэтому ее удорожание приведет к повышению цен на продукты.





Дмитрий Леонов зампред правления Руспродсоюза На наш взгляд, необходимо убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене.

В Минпромторге подтвердили, что в начале февраля этого года им поступило обращение от компаний-производителей пластиковой упаковки по вопросу роста стоимости сырья – базовых полимеров. Полученные данные были направлены в ФАС.



Москвичам рассказали, какие продукты подорожали

Подорожают ли продукты в магазинах?

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин заявил Москве 24, что в объединении не обладают информацией о возможном росте цен.

"Я слышал, что в Руспродсоюзе заявили, но, что какие-то с этим проблемы, я не в курсе. Сети на какие-то такие истории не жаловались. Я думаю, что в целом это не повлияет на цены", – отметил он.

В свою очередь, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) Игорь Смиренный рассказал Москве 24, что сырье для производства упаковки действительно подорожало.

"Чтобы сделать упаковку конкурентоспособной, производителям во многом приходится закупать иностранное сырье, потому что у нас нет такого качества. Поэтому наша отрасль оказалась в сильной импортозависимости", – отметил он.





Игорь Смиренный вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) В списке отраслей, которые поддерживаются нашим правительством, нет упаковочной отрасли как таковой, она не регулируется государством. Как поставщики сырья сказали, так и упаковщики сделали. Поэтому мы на данный момент не можем противостоять повышению цен на сырье.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов пояснил в разговоре с Москвой 24, что из-за повышения стоимости упаковки продуктов сами товары в магазинах также будут дорожать. По его словам, рост цен в первую очередь связан с увеличением издержек производителей.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Под издержками подразумевается падение курса рубля, повышение стоимости различных коммунальных услуг, электроэнергии – все они отражаются на итоговой стоимости. В принципе, производители упаковочной продукции ничем не отличаются от других производителей, работающих на территории России", – отметил эксперт.

Однако, по мнению Карпова, цена самих товаров не должна повыситься слишком сильно. Весомая доля упаковки в стоимости товара будет только там, где достаточно бюджетный продукт продается в объемной "обертке", подчеркнул он.





Андрей Карпов председатель правления РАЭРР Есть разные виды упаковки, в зависимости от этого будет разный рост. Если это бутылка для молока – это одна величина, если это какие-то полиэтиленовые простые пакеты, то меньшие затраты.

Эксперт добавил, что даже с учетом промоакций в супермаркетах покупатели, скорее всего, заметят разницу в ценах на полках. Все участники рынка оказались в ситуации, когда их издержки растут, а это в свою очередь потом отражается на конечной стоимости продукта, заключил собеседник Москвы 24.