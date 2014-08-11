Алексей Кудрин - о будущем российской экономики

Алексей Кудрин рассказал о будущем экономики России

В рамках программы Speakers Nights в кампусе Московской школы управления Сколково прошла встреча с Алексеем Кудриным. На ней легендарный российский государственный деятель, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ и учредитель Комитета гражданских инициатив рассказал о будущем экономики России и о том, какие глобальные вызовы стоят перед нашей страной в настоящее время. Видеозапись лекции провело сетевое издание М24.ru.

Алексей Кудрин (род. 12 октября 1960) - бывший министр финансов России, занимавший эту должность рекордные 11 лет. При Кудрине российское правительство выплатило большую часть внешнего долга, накопившегося к концу 1990-х годов. Кудрину ставят в заслугу разумное управление финансами, проведение налоговой и бюджетной реформ и приверженность свободному рынку.

В период его руководства министерством финансов была введена "плоская шкала" подоходного налога в 13%, ликвидированы налоги с оборота и налог с продаж, снижены ставки НДС и налога на прибыль, общее число налогов сокращено в три раза, ликвидированы многие лазейки в законодательстве, использовавшиеся для уклонения от налогов, а также внутренние офшоры и т. п. В результате реформы налоговая нагрузка сократилась почти на все виды бизнеса.

Интересный факт

Британские издания несколько раз признавали Кудрина лучшим министром финансов, в том числе в 2010 году - за то, что "преодолев ощутимое политическое давление, добился создания Резервного фонда, который позволил России выйти из глобального финансового кризиса в гораздо лучшей форме, чем ожидали эксперты". Британские издания несколько раз признавали Кудрина лучшим министром финансов, в том числе в 2010 году - за то, что "преодолев ощутимое политическое давление, добился создания Резервного фонда, который позволил России выйти из глобального финансового кризиса в гораздо лучшей форме, чем ожидали эксперты".



26 сентября 2011 года, реагируя на критику со стороны Кудрина, президент РФ Дмитрий Медведев потребовал от него уйти в отставку. После чего экс-минфин вернулся к научной деятельности: сейчас Кудрин декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ. А в 2012 году выступил с инициативой создания комитета гражданских инициатив – сообщества профессионалов, способных предложить альтернативные решения стоящих пред страной проблем.

Более подробную информацию можно получить на сайте akudrin.ru.

Алексей Кудрин. Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые названия и термины, упомянутые в ходе встречи

Комитет гражданских инициатив – общественная организация, позиционирующая себя как внепартийное объединение профессионалов в ключевых сферах жизни (экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре).

КГИ был создан в ответ на стремление общества к обновлению и укреплению демократических институтов. Предпосылкой создания комитета стали выборы 2011 года. "Прошедшие выборы продемонстрировали желание граждан реально влиять на положение дел в нашей стране, выбирать курс ее развития", — говорится в заявлении о создании комитета гражданских инициатив, опубликованном на официальном сайте Алексея Кудрина.

Подробнее о проектах комитета - на сайте komitetgi.ru.

Московская школа управления "Сколково" - крупнейшая частная бизнес-школа в России, основанная в 2006 году – совместный проект представителей российского и международного бизнеса, объединивших усилия для создания школы нового поколения. Основатели бизнес-школы - 18 крупнейших российских и зарубежных компаний и частных лиц, являющихся лидерами в своих отраслях: нефтегазовая промышленность, металлургия, энергетика, инвестиции, банковское дело, страхование. Школа работает на принципах частно-государственного партнерства. Финансирование школы осуществляется исключительно за счет текущей коммерческой деятельности и средств частных инвесторов.

Сообщество бизнес-школы "Сколково" объединяет крупнейшие российские и международные корпорации, представителей среднего и малого бизнеса, органы государственной власти. Подробнее - на сайте школы.

Импорт – ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Экспорт – происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает вывозить товары и услуги из порта страны. Покупателя таких товаров и услуг принято именовать страной-импортером, тогда как внешнего продавца страной-экспортером. В настоящее время импорт любых товаров или услуг, осуществляемый законным способом из одной страны в другую, является одним из самых распространенных видов деятельности в торговой сфере. Именно поэтому наряду с экспортом импорт составляет основу международных экономических отношений.

Центральный банк РФ – главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделенный особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдает и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.

Всемирный банк – международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных этапах понимались разные организации. Сейчас в группу организаций Всемирного банка входят: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. По словам Роберта Б. Зеллика, президента Всемирного банка, "цели деятельности Всемирного банка - способствовать устойчивой глобализации в интересах всех слоев населения, сокращению масштабов бедности, ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а также создавать для людей новые возможности и вселять в них надежду".

МВФ – Международный валютный фонд, специализированное учреждение ООН, созданное в конце 45-го года. В настоящее время МВФ объединяет 188 государств. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение ситуации.

Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлены не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание ее к международным финансовым потокам.

ВТО – Всемирная торговая организация создана в 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося, тем не менее, международной организацией в юридическом смысле. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами.

Фото: ИТАР-ТАСС

Дефолт - невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долгапо долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами ("суверенный дефолт"), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Дефолт 1998 года Яркий пример суверенного дефолта — дефолт 1998 года. Правительство России объявило дефолт по внешнему долгу, что стало началом масштабного финансового и экономического кризиса в стране. К негативным последствиям кризиса - 1998 можно отнести падение курса рубля за полгода в 3 раза, паралич банковской системы, банкротство многих банков и предприятий, резкое падение уровня доходов и жизни населения, подрыв доверия к банковской системе страны. Яркий пример суверенного дефолта — дефолт 1998 года. Правительство России объявило дефолт по внешнему долгу, что стало началом масштабного финансового и экономического кризиса в стране. К негативным последствиям кризиса - 1998 можно отнести падение курса рубля за полгода в 3 раза, паралич банковской системы, банкротство многих банков и предприятий, резкое падение уровня доходов и жизни населения, подрыв доверия к банковской системе страны. Позитивным последствием кризиса 1998 года стало повышение конкурентоспособности российской экономики. Вследствие девальвации рубля цены на импортные товары внутри страны подскочили, а цены отечественных товаров заграницей упали, что позволило им занять рынки, которые они не могли занять раньше. Кризис 1998 года дал шанс отечественной промышленности набрать силу, отгородил ее от импорта и увеличить экспортные возможности.



Инфляция – повышение уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый процесс. Инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары и услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения. Важно, чтобы изменялся общий уровень цен.

Внешний долг страны – задолженность кредиторам за пределами данной страны, это суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. На начало 2014 года внешний долг России составил 732 миллиарда долларов (рост 15%).

ВВП – валовый внутренний продукт, макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Великая депрессия - экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платежеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %.

Мировой экономический кризис – процесс, начавшийся в 2008 году. Проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию экономики. Возникновение кризиса связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития; перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса; высокими ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть); перегревом фондового рынка. Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на реальную экономику, началась рецессия, спад производства.

Конвертируемость валют - свойство валют обмениваться между собой. Наибольшую свободу по обмену валют предоставляет международный валютный рынок. Обычно, обращающиеся на нем валюты называют свободно конвертируемыми. Конвертируемость облегчает международную торговлю, но осложняет финансовое управление внутри страны. Приток иностранной валюты становится эквивалентом внутренней денежной эмиссии, что может приводить к неконтролируемой инфляции. С другой стороны, конвертируемость валюты может позволить "экспортировать" инфляцию в другие страны. Для этого необходимо передать образовавшуюся внутри страны инфляционную денежную массу другим странам, например, в виде кредитов под низкий процент.