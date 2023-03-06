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06 марта, 17:56

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Экономист рассказал, как отправить деньги с российских банковских карт за рубеж

Обход санкций. Названы способы отправить деньги с российских банковских карт за рубеж

Платежная система "Золотая корона" перестала проводить зарубежные переводы с карт ряда российских банков, подпавших под санкции. С проблемами в том числе столкнулись клиенты "Тинькофф" и Cбера. Рассказываем подробности и разбираемся, как еще россияне могут отправить деньги за границу.

Переводы на паузе

Фото: depositphotos/spaxiax

Пользователи платежной системы "Золотая корона" пожаловались на невозможность отправить деньги за границу с карт некоторых отечественных кредитных организаций. В частности, проблемы возникли у клиентов подпавших под санкции Альфа-Банка, "Тинькофф" и Сбера.

В пресс-службе платежной системы прокомментировали сложившуюся ситуацию. Отмечается, что отказ проводить зарубежные переводы связан с риском нарушения режима санкций.

При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс (занимается проверкой соблюдения законов. – Прим. ред.), которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран.
пресс-служба "Золотой короны"

В конце февраля Евросоюзом против РФ был введен десятый пакет санкций. Ограничения, в частности, затронули Альфа-Банк, "Тинькофф" и Росбанк. В июне 2022 года ЕС отключил Сбер и ряд других отечественных кредитных организаций от системы SWIFT в рамках шестого санкционного пакета.

Выход есть?

Фото: depositphotos/tatsianama

У россиян остаются возможности выполнять трансграничные переводы, несмотря на ограничения, с которыми столкнулись клиенты "Золотой короны". Об этом Москве 24 рассказал руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Егор Кривошея.

Россияне и сейчас могут совершать зарубежные переводы. Просто для этого нужно пользоваться услугами того банка, c которым этот сервис продолжает сотрудничать.
Егор Кривошея
руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково"

Кроме того, по-прежнему работают так называемые офлайн-каналы, указал эксперт. "Клиент может прийти в физическое отделение платежной системы, внести наличные и свободно перевести их за границу", – объясняет специалист.

Также остается возможность воспользоваться другими платежными системами. Например, "Юнистримом", который пока не объявлял об ограничениях, напомнил Егор Кривошея. С его помощью россияне могут отправить деньги в Азию, Европу и страны СНГ на имя получателя, которому на месте выдадут наличные в национальной валюте, евро или долларах.

Еще один вариант – карта "Мир", продолжает специалист. Ей можно воспользоваться в некоторых зарубежных странах. В частности, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Кроме того, с карты "Мир" можно переводить средства на пластик национальных платежных систем стран Содружества Независимых Государств.

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