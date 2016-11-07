Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 16:12

Экономика

Mercedes-Benz построит завод за 300 миллионов евро в Подмосковье

Фото: ТАСС/DPA/ТАСС/Uli Deck

Владелец бренда Mercedes-Benz компания Daimler построит автомобильный завод в Подмосковье, передает ТАСС.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, строительство обойдется инвесторам примерно в 300 миллионов евро. Министр добавил, что подписание соответствующего контракта должно произойти до конца текущего года.

Уточняется, что завод будет выпускать только внедорожники премиального класса. Объем производства составит порядка 25-30 тысяч автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что автомобили компании Mercedes-Benz занимают первое место по продажам в России в этом году. По данным "Автостата", за первые восемь месяцев текущего года россияне 21,5 тысячи новых автомобилей немецкой марки на общую сумму 113,3 миллиарда рублей.
