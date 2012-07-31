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Экология

31 июля 2012, 13:10

В Битцевском парке откроется международный волонтерский лагерь

экология волонтерство Битцевский лес департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы парки и пешеходные зоны

ИТАР-ТАСС

В парке "Битцевский лес" уже в седьмой раз откроется международный волонтерский лагерь, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Волонтеры из России, Франции, Италии, Испании и Польши обсудят экологию стран-участниц лагеря, оформят музейную экспозицию Битцевского парка и примут участие в различных спортивных мероприятиях. Также волонтеры съездят в национальный парк "Угра", где помогут в постройке музея "Столпицкая крепость" и благоустроят питомник дубов.

Кроме того, организаторы лагеря устроят экскурсию по Москве с посещением Ботанического сада, Третьяковской галереи и других исторических мест.

Лагерь в Битцевском парке пройдет с 6 по 19 августа. За все время его существования там были волонтеры из 17 стран мира.

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