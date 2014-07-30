Причиной гибели уток в "Сокольниках" могла стать инфекция - ветврач

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Причиной гибели уток на Оленьих прудах в парке "Сокольники" могла стать инфекция (сальмонеллез), считает зампредседателя комитета ветеринарии Москвы, начальник государственной ветеринарной инспекции Юрий Сорокин.

"В основном причина гибели - сальмонеллез. Это заболевание приходится на осень, но жара такая, что и сейчас могли быть случаи. Но нужно обязательно дождаться анализов воды и результатов ветеринарной лаборатории", - цитирует Сорокина Агентство "Москва".

Напомним, 27 июля стало известно о гибели 10 уток. Сотрудники Мосводостока передали птиц ветеринарам для обследования, также были взяты пробы воды.

Телеканал "Москва 24" отмечает, что проверят водоем и в Филевском парке: местные жители, гуляющие по набережной, заметили там множество мертвой рыбы.

Добавим, что в городе из-за жары раньше срока появились желтые листья, при этом синоптики отмечают, что июль может стать самым засушливым месяцем в Москве. Как отметили в центре погоды "Фобос", за месяц в столице выпало лишь 4 миллиметра осадков. И если июль и не станет самым сухим, то он точно будет одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений.

30 июля департамент природопользования и охраны окружающей среды снова объявил высокий уровень экологической опасности в городе. Критерий установления уровня опасности - среднесуточная температура. Экологи советуют москвичам внимательно относиться к своему самочувствию и здоровью своих близких, а в дневные часы по возможности не выходить из дома.