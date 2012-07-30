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Москва 24

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Экология

30 июля 2012, 16:21

В Битцевском лесу откроется Международный волонтерский лагерь

экология парки волонтерство детские лагеря Битцевский лес

Фото: Москва 24

В природно-историческом парке "Битцевский лес" С 6 по 19 августа будет работать Международный волонтерский лагерь. Он расположится в административно-хозяйственной зоне парка. В этом году лагерь примет волонтеров из Франции, Италии, Испании, Польши и России.

Организатором лагеря является управление ООПТ по ЮЗАО и ЦАО московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В программе волонтерского лагеря - спортивные мероприятия, оформление музейной экспозиции экоцентра парка, круглый стол по теме "Экологическая обстановка в странах-участницах лагеря", а также поездка в Национальный парк "Угра", где волонтеры 4 дня будут помогать в благоустройстве питомника дубов и постройке музя под открытым небом "Столпицкая крепость".

Кроме этого, юных волонтеров ждет познавательная и развлекательная программа: прогулки по Красной площади и Старому Арбату, посещение исторических мест Москвы, экскурсии в Ботанический сад и Третьяковскую галерею.

Летний Международный волонтерский лагерь организуется в Битцевском парке уже в седьмой раз. За эти годы лагерь посетили более 100 волонтеров из Франции, Чехии, Латвии, Сербии, Польши, Болгарии, Южной Кореи, Румынии, Турции, Швейцарии, Мексики, Великобритании, США, Канады, Германии, Италии и Испании.

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