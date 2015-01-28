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Экология

28 января 2015, 15:39

В Москве предлагают перерабатывать бытовые отходы в газ

экология мусор мусороперерабатывающие заводы бытовые отходы Сергей Вощинин плазменная переработка

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В Москве предложили использовать плазменные технологии при переработке мусора. Об этом способе утилизации отходов рассказал гендиректор компании "Плазис" Сергей Вощинин во время обсуждения в Мосгордуме инновационных проектов по системе обращения с отходами, передает корреспондент M24.ru.

По словам Вощинина, при плазменной переработке (или плазменном пиролизе) мусора отходы перемалывают, помещают в специальную печь и превращают в твердый газ - пирогаз. "Затем извлекают углекислый газ и получают синтез-газ, который используется в качестве топлива", - отметил он.

Директор института экономики управления и информационных систем в строительстве и недвижимости МГСУ Дмитрий Семерин также высказался в поддержку плазменной технологии. Он отметил, что плазменная газификация успешно используется в Израиле и предложил запустить пилотный проект в Москве.

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Депутаты считают, что этот вопрос нужно еще нуждается в доработке. Если удастся найти более дешевое решение, проект передадут на рассмотрение в департамент ЖКХ и департамент природопользования.

Советник мэра Александр Крутов в свою очередь подчеркнул, что инновации должны применяться не только на этапе утилизации, передовой также является и сортировка мусора.

Добавим, что плазменный пиролиз предполагает практически полное разрушение всех компонентов твердых бытовых отходов. При этом органическая их часть превращается в газ, а неорганическая - в стеклоподобный шлак, который используется при производстве стройматериалов.

Плазменная переработка более безопасна по сравнению с обычным сжиганием мусора. Необходимое оборудование можно устанавливать в черте города, в 500 метрах от жилых домов.

В феврале прошлого года сообщалось, что пилотный проект по применению плазменных технологий при переработке ТБО запущен в Смоленске. Кроме того, ожидается, что строительство подобных мусороперерабатывающих заводов начнется в 2015 году в Крыму.

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