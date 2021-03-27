Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

00:30

"Час Земли": в чем смысл этой акции?

экология

В последнюю субботу марта во всем мире проводится международная акция под названием "Час Земли": жители планеты на 60 минут выключают электрическое освещение. В акции принимают участие и частные лица, и организации, и сегодня "Час Земли" назван самой массовой акцией в истории человечества, по разным оценкам, она коснулась более миллиарда жителей планеты. Вопреки ожиданиям, смысл временного отключения вовсе не в экономии энергии – это символическая акция, она призвана обратить внимание человечества на экологические проблемы.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2004 году австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложило идею подобной акции, чтобы дать людям повод задуматься об изменении климата, световом загрязнении и другом вредном влиянии человечества на биологию Земли. Идею обсуждали целых три года, и 31 марта 2007 года в Сиднее в акции приняли участие 2,2 миллиона горожан и 2 100 предприятий.

Уже на следующий год акция стала международной, в 2008 году в ней участвовало более 400 городов в 35 странах. Подсветку выключили у многих исторических зданий и памятников всего мира: мост "Золотые ворота" в Чикаго, Сиднейский оперный театр, римский Колизей, Эмпайр-стейт-билдинг – все это на час погрузилось в темноту. "Час Земли" поддержали многие интернет-компании, например заглавная страница Google в тот день стала темной.

В 2009 году к акции присоединилась и наша страна, тогда "Час Земли" поддержали 40 российских городов. В Москве отключали подсветку нескольких мостов, Шуховской башни, зданий мэрии и МГУ, Киевского вокзала. Необычно подошли к акции жители Санкт-Петербурга: помимо отключения подсветки на многих зданиях, во многих музыкальных клубах города прошли акустические концерты "при свечах".

За эти годы акция приобретала все более масштабный характер, изобретались все новые способы участия в ней. В 2011 году в Белоруссии был проведен футбольный матч между командами тележурналистов и эстрадных звезд, оба тайма прошли в темноте. Без освещения проводились велопробеги, шахматные турниры и заплывы в бассейнах, отключалась подсветка Ватикана и Московского Кремля. К "Часу Земли" присоединялись новые и новые страны – Сингапур, Бахрейн, Тайвань, Индия, Ливия, Алжир, Бутан и многие другие. Вместе с акцией запускаются инициативы по охране диких животных – дальневосточного леопарда, амурского тигра, снежного барса. Проводятся концерты, лекции, тематические встречи.

В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1 000 других знаменитых объектов столицы. Мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки знаковых зданий и сооружений происходит и в 1 000 других российских городах.

В 2020 году многие из открытых мероприятий были отменены, но Час Земли состоялся в онлайн-формате. Всемирный фонд дикой природы подготовил программу для виртуального участия в акции, к которой каждый желающий мог присоединиться не выходя из дома. Программа "Часа Земли" 2021 года также подразумевает онлайн-мероприятия. 27 марта в 20:30 каждого из часовых поясов по всей планете будет отключена подсветка – как символ того, что человечество заботится о хрупкой экосистеме планеты Земля.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать