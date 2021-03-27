"Час Земли": в чем смысл этой акции?

В последнюю субботу марта во всем мире проводится международная акция под названием "Час Земли": жители планеты на 60 минут выключают электрическое освещение. В акции принимают участие и частные лица, и организации, и сегодня "Час Земли" назван самой массовой акцией в истории человечества, по разным оценкам, она коснулась более миллиарда жителей планеты. Вопреки ожиданиям, смысл временного отключения вовсе не в экономии энергии – это символическая акция, она призвана обратить внимание человечества на экологические проблемы.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2004 году австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложило идею подобной акции, чтобы дать людям повод задуматься об изменении климата, световом загрязнении и другом вредном влиянии человечества на биологию Земли. Идею обсуждали целых три года, и 31 марта 2007 года в Сиднее в акции приняли участие 2,2 миллиона горожан и 2 100 предприятий.

Уже на следующий год акция стала международной, в 2008 году в ней участвовало более 400 городов в 35 странах. Подсветку выключили у многих исторических зданий и памятников всего мира: мост "Золотые ворота" в Чикаго, Сиднейский оперный театр, римский Колизей, Эмпайр-стейт-билдинг – все это на час погрузилось в темноту. "Час Земли" поддержали многие интернет-компании, например заглавная страница Google в тот день стала темной.

В 2009 году к акции присоединилась и наша страна, тогда "Час Земли" поддержали 40 российских городов. В Москве отключали подсветку нескольких мостов, Шуховской башни, зданий мэрии и МГУ, Киевского вокзала. Необычно подошли к акции жители Санкт-Петербурга: помимо отключения подсветки на многих зданиях, во многих музыкальных клубах города прошли акустические концерты "при свечах".

За эти годы акция приобретала все более масштабный характер, изобретались все новые способы участия в ней. В 2011 году в Белоруссии был проведен футбольный матч между командами тележурналистов и эстрадных звезд, оба тайма прошли в темноте. Без освещения проводились велопробеги, шахматные турниры и заплывы в бассейнах, отключалась подсветка Ватикана и Московского Кремля. К "Часу Земли" присоединялись новые и новые страны – Сингапур, Бахрейн, Тайвань, Индия, Ливия, Алжир, Бутан и многие другие. Вместе с акцией запускаются инициативы по охране диких животных – дальневосточного леопарда, амурского тигра, снежного барса. Проводятся концерты, лекции, тематические встречи.

В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1 000 других знаменитых объектов столицы. Мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки знаковых зданий и сооружений происходит и в 1 000 других российских городах.

В 2020 году многие из открытых мероприятий были отменены, но Час Земли состоялся в онлайн-формате. Всемирный фонд дикой природы подготовил программу для виртуального участия в акции, к которой каждый желающий мог присоединиться не выходя из дома. Программа "Часа Земли" 2021 года также подразумевает онлайн-мероприятия. 27 марта в 20:30 каждого из часовых поясов по всей планете будет отключена подсветка – как символ того, что человечество заботится о хрупкой экосистеме планеты Земля.