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Экология

27 января 2015, 15:14

Инвесторы продолжат заниматься вывозом и переработкой мусора

экология благоустройство Петр Бирюков инвесторы Сергей Собянин переработка мусора

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сергей Собянин поручил продолжить эксперимент по передаче подрядчикам функций вывоза и обработки мусора. Такое поручение мэр Москвы дал на заседании президиума правительства столицы.

"Необходимо продолжить работу, связанную с вывозом бытовых отходов крупными подрядчиками с долгосрочными контрактами. Вместо сотен мелких подрядчиков сегодня существует несколько крупных, которые за эти же деньги обеспечивают создание системы сортировки и переработки бытовых отходов", - передает слова Сергея Собянина корреспондент M24.ru.

При этом инвесторы сами будут строить мусосортировщики и мусоросжигательные заводы.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в 2014 году эксперимент по обращению с отходами проводился в пяти округах Москвы: САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО.

За год там был обновлен парк мусоровывозящей техники. Кроме того, там заменили более 20 тысяч контейнеров для сбора отходов и организовали 60 мобильных и стационарных пунктов приема вторсырья. Кроме того, было установлено 322 контейнера для раздельного сбора отходов. Отметим, что с этого года в эксперимент включены ЦАО, ВАО, СЗАО и ЗелАО.

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Ранее M24.ru сообщало, что департамент природопользования планирует к лету создать интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора. Она будет доступна москвичам на портале открытых данных.

Как рассказал M24.ru руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, в каждом районе должно быть по два-три таких пункта. По его словам, город уже выбрал подрядчиков по сбору и утилизации мусора для большинства округов Москвы. Эти компании определят адреса пунктов уже к началу марта и предоставят информацию в ведомство.

Чиновник отметил, что после февральского совещания власти города дадут операторам три недели на определение адресов, где будут стоять контейнеры с раздельными секциями. То есть адреса станут известны уже к началу марта.

“На основе этих данных мы создадим интерактивную карту, - продолжил Кульбачевский. - К лету она будет уже готова и появится на портале открытых данных. Кроме того, списки адресов москвичи смогут найти на сайтах департаментов природопользования и ЖКХ”.

По данным Центра экологических инициатив, в Москве сейчас работают 24 пункта приема раздельного мусора.

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