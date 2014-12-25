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Экология

25 декабря 2014, 12:37

В 2014 году город комплексно обновил парки "Садовники" и "Сиреневый сад"

экология благоустройство парки культура Сиреневый сад парк Садовники озеленение города семейная и молодёжная политика

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Столичный департамент культуры подвел итоги уходящего года. В пресс-службе ведомства отметили, что одним из приоритетных направлений работы стало благоустройство окружных парков. Так, в сентябре открылся комплексно обновленный парк "Садовники", а в октябре - "Сиреневый сад".

Парк "Садовники" находится на проспекте Андропова. С момента своего создания - 1989 года - он ни разу не ремонтировался. Автором концепции комплексного благоустройства, проведенного в уходящем году, стало британское архитектурное агентство LDA Design. Именно оно работало над созданием Олимпийского парка в Лондоне. Также в разработке концепции принимало участие московское бюро Alphabet City.

За несколько месяцев в "Садовниках" отремонтировали дорожки и тропинки, установили освещение, обустроили велопарковки, новые скамейки, вход в парк. В зоне отдыха появились три детские площадки, место для занятия спортом, беговой и велосипедные маршруты, павильон шахматного клуба, танцевальная площадка.

Работы по благоустройству парка "Садовники" завершены

Парк стал лауреатом Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации "Лучший общественный реализованный объект площадью более одного гектара".

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2 октября был открыт парк "Сиреневый сад", расположенный на востоке города - между Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром и Никитинской улицей. Эта зона отдыха создана в 1975 году на основе питомника, организованного ранее известным селекционером Леонидом Колесниковым. В саду можно найти самые разные сорта сирени, например, "Красавица Москвы", "Гортензия", "Леонид Леонов".

В рамках благоустройства здесь отремонтировали дорожки, тропинки и ограждения, обновили фонтан, расположенный на главной площади. В "Сиреневом саду" появились скульптуры и скамейки.

"Парков в уходящем году было обновлено много. Но в этих двух проведено комплексное благоустройство. Парки полностью закрывались во время ремонта. При обычном же благоустройстве ремонт ведется поэтапно, парк не закрывается полностью", - отметили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В Москве возрожден уникальный парк "Сиреневый сад"

Добавим, в 2015 году планируется продолжить работу по обновлению столичных парков, находящихся на окраинах города. В частности, работы по благоустройству ждут Аршиновский парк, парк "Подходы к Олимпийской деревне" и Парк Дружбы.

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