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Экология

24 декабря 2014, 21:13

Дмитровский мусорный полигон в Подмосковье закроют до конца года

экология свалки Сергей Донской мо Минприроды мусорные полигоны

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Дмитровский полигон твердых бытовых отходов в Подмосковье закроют до конца года. Такое решение принял глава Минприроды России Сергей Донской после вертолетного облета территории полигона 24 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что очистные сооружения свалки работают без станции дегазации. Это приводит к значительным выбросам опасных веществ в атмосферу. Кроме того, на полигоне часто фиксируются возгорания, которые становятся причиной загрязнения воздуха и многочисленных жалоб местных жителей.

Представители природоохранной прокуратуры в свою очередь доложили о том, что в связи с загрязнением почв фильтратами деятельность Дмитровского полигона ТБО могла привести к уничтожению большого участка леса.

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Ранее Минприроды проверяло деятельность полигона в 2013 году. Тогда были выявлены нарушение лицензионных требований, а также отсутствие паспортов на опасные отходы. Предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности.

Отметим, что Сергей Донской также посетил мусорный полигон Непейно в Дмитровском районе. Там было обнаружено отсутствие запроектированных очистных сооружений для очистки фильтратов. Кроме того, сортировочный комплекс полигона обрабатывает лишь десятую часть от всего объема мусора.

Министр поручил Росприроднадзору провести комплексную проверку объекта.

Напомним, до конца 2014 года в Подмосковье планировали закрыть полигоны "Долгопрудненский" в Долгопрудном, "Кучино" в Балашихе", "Вальцово" в Ступинском районе, "Талдомский" в Талдомском районе, "Каширский" в Каширском районе, "Кулаковский" в Чеховском районе, "Павловское" в Истринском районе, "Сабурово" в Щелковском районе, "Съяново-1" в Серпухове, "Егорьевский" в Егорьевском районе, "Дубна Правобережная" в Дубне, "Дмитровский" в Дмитровском районе "Каурцево" в Наро-Фоминском районе, "Часцы" в Одинцовском районе, "Аннино" в Рузском районе, "Княжьи Горы" в Шаховском районе, "Лесная" в Серпуховском районе, "Алексинский карьер" в Клинском районе.

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