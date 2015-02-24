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Экология

24 февраля, 16:07

Общегородские субботники пройдут в столице 18 и 25 апреля

экология правительство Москвы субботники благоустройство парки улицы Петр Бирюков дворы озеленение города

Фото: M24.ru

Общегородские субботники пройдут в Москве 18 и 25 апреля. В течение апреля в столице будет проводится месячник по уборке и благоустройству городских территорий. Распоряжение об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Цель акции – привести в порядок территории города после зимы и подготовить Москву к майским праздникам, в том числе ко Дню Победы. Во время субботников к работам планируется привлечь жителей города, коллективы учреждений и организаций, студентов и учащихся.

Для проведения месячника по уборке и благоустройству в Москве создан штаб во главе с заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым.

По его словам, работа будет вестись по следующим направлениям: городские и внутридворовые территории, приведение в порядок жилого фонда, объектов дорожного хозяйства, социальной сферы, промышленности и строительства.

"Мы вместе с москвичами хотим уделить особое внимание приведению в порядок после зимы всех парковых территорий, у нас их сегодня достаточно большое количество - порядка 247. И конечно же, уже по традиции вместе с москвичами сделать первые закладки новых народных парков", – отметил Бирюков.

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Всего этой весной планируется привести в порядок территории 108 народных парков. Кроме того, на территориях, где в этом году планируют открыть 51 народный парк, проведут подготовительные работы.

Напомним, в прошлом году общегородские субботники прошли в столице 12 и 26 апреля, в них приняли участие свыше 2,6 миллиона человек. Примерно такое же количество участников ожидается и в 2015 году.

Собственный субботник 12 апреля минувшего года провело в парке "Красная Пресня" издание M24.ru. Гостей уборки ждали мастер-классы, конкурсы, игры и концерт. Редакция M24.ru провела викторины, посвященные Москве и традициям субботников.

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Сюжет: Экология столицы

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