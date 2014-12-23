Воздух в городе очистится после реконструкции предприятий - Кульбаческий

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Неприятные запахи перестанут беспокоить москвичей к 2018 году после завершения реконструкции столичных предприятий, рассказал "Интерфаксу" руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"К сожалению, пока реконструкция не завершится, неприятные запахи периодически будут появляться. Но когда это небольшие концентрации, то это не опасно для здоровья, а просто дискомфортно", - сказал Кульбачевский.

По его словам, к настоящему времени практически все производства, оставшиеся с советских времен, уже либо закрыты, либо перепрофилированы или выведены за территорию города. "На наш век пришелся вывод элеватора в Печатниках, закрытие завода "Эколог" в этом году. В городе осталось около 88 предприятий, которые выводить нецелесообразно, нужно их модернизировать", - отметил он.

Кульбачевский подчеркнул, что сейчас в Москве проводится активная работа по реорганизации, реконструкции и экологической реабилитации предприятий.

"По такому пути многие предприятия идут, в том числе, и Московский НПЗ, наконец-то, в последние три года активно занимается реконструкцией. До этого были только обещания. Опять же, как пример, предприятия Мосэнерго, МОЭКа, энергетические предприятия, очистные сооружения - Курьяновские и Люберецкие", - рассказал Кульбачевский.

"Все предприятия, на которые чаще всего жалуются москвичи нам на горячую линию, находятся в стадии реконструкции, которую планируется завершить в 2017-2018 годах. Я надеюсь, промышленность, которая останется в городе к 2018 году, будет оказывать минимальное воздействие на окружающую среду", - сказал глава департамента.

Он добавил, что неприятные запахи на Курьяновских очистных сооружениях, согласно обещаниям Мосводоканала, исчезнут к 2016 году, на Люберецких - к 2018.

По словам Кульбачевского, экономический кризис не повлияет на планы модернизации.

"Процесс запущен. Реконструкцию можно было бы осуществить за полгода, но на это время пришлось бы полностью остановить очистные сооружения. Это невозможно. Поэтому они по 5% выводят из эксплуатации, реконструируют, потом идут дальше. Это не вопрос денег, это вопрос технологических подходов", - сказал он.

Напомним, утром 21 декабря читатели сообщали M24.ru о запахе сероводорода в районе Жулебино. Высокая концентрация сероводорода была зафиксирована у станций метро "Выхино" и "Жулебино" в 10.00, однако за два часа содержание газа в воздухе резко упало.

Крупный выброс сероводорода произошел 10 ноября. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.