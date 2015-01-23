Снегопад очистил столичный воздух

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Снегопад, начавшийся утром 23 января, очистил столичный воздух от загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным департамента, в ближайшие 24 часа уровень загрязнения воздуха понизится еще больше. Это связано с тем, что снегопад будет продолжаться в течение суток.

Снег в столице начался утром 23 января, на дороги вышло около 14 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. По словам пресс-секретаря заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, за сутки в городе может выпасть до 12 сантиметров осадков.

Городские коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и объектов социальной сферы.

Столичная Госавтоинспекция просит автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость в зависимости от дорожных условий и быть особенно внимательными на эстакадах, мостах и путепроводах – именно там чаще образуется гололед. О непогоде также предупреждает департамент транспорта - в ведомстве просят водителей по возможности не садиться за руль.