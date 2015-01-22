"Мосводоканал" реконструирует все очистные сооружения до конца 2018 года

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До конца 2018 года планируется завершить реконструкцию всех очистных сооружений "Мосводоканала", сообщили M24.ru в пресс-службе предприятия.

"Реконструкция направлена на ликвидацию неприятных запахов и на улучшение экологической обстановки на близлежайших территориях", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что в декабре прошлого года был завершен первый этап реконструкции Курьяновских очистных сооружений. Там установили новейшее энергоэффективное оборудование. Чтобы устранить запахи, сооружения механической очистки, камеры и каналы оснастили специальными перекрытиями, а также системами сбора и очистки вентиляционных выбросов.

Сейчас идет второй этап реконструкции Курьяновских очистных сооружений, затем под реконструкцию попадут Люберецкие очистные сооружения.

Ранее глава департамента природопользования Антон Кульбачевский говорил о том, что до конца 2018 года "Мосводоканал" потратит на реконструкцию водоочистных сооружений 22 млрд руб. "Деньги будут вложены в течении 5-6 лет в реконструкцию очистительных сооружений, в год будет потрачено около 3,5 млрд", - приводит слова Кульбачевского агенство "Москва".

Всего под контролем "Мосводоканала" работают четыре очистных сооружения: Курьяновские, Люберецкие, Южнобутовски и Зеленоградские.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году в столичный департамент природопользования поступило более 4 тысяч жалоб на состояние воздуха. В 2013 году чаще всего жаловались на Московский НПЗ, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения. Порядка 10% жалоб поступило из Восточного, Северного и Западного округов. Меньше всех пострадали от выбросов предприятий жители центра столицы, Новой Москвы и Зеленограда.

Анатолий Федотов