Ущерб экологии от свалки в долине реки Сетунь оценили в 13,8 млн рублей

Фото: ТАСС/Андрей Филиппов

Мусорный завал в "Долине реки Сетунь" нанес экологический ущерб в 13,8 миллионов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сейчас эксперты исследуют пробы строительного грунта, найденного на территории природного заказника.

Департамент природопользования уже подготовил обращения в полицию и префектуры ЗАО с просьбой усилить контроль за строительными и земляными работами в округе. Кроме того, запрошены сведения с уличных камер видеонаблюдения.

В заказник "Долина реки Сетунь" вывезли строительный мусор

Ранее появилась информация, что на особо охраняемой природной территории появилась ржавая арматура и обломки бетонных плит. Неизвестные свалили там несколько самосвалов со строительным мусором.

"Долина реки Сетунь" - самый большой природный заказник в черте Москвы. Природоохранная зона расположена вдоль акватории реки Сетунь. Площадь заказника составляет 693,2 гектара. "Долина реки Сетунь" - самый большой природный заказник в черте Москвы. Природоохранная зона расположена вдоль акватории реки Сетунь. Площадь заказника составляет 693,2 гектара.



Местные жители заметили, как пять самосвалов, выключив фары, выгружают строительные отходы. Правонарушителей попытались задержать, но четыре самосвала успели уехать. Один завяз в грязи, его водителя удалось задержать.

Напомним, в октябре прошлого года жители Ступинского района Подмосковья обнаружили кладбище химикатов. По их мнению источник неприятностей крылся на соседнем поле, где закапывают опасные химические отходы.