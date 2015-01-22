Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экология

22 января 2015, 11:51

Ущерб экологии от свалки в долине реки Сетунь оценили в 13,8 млн рублей

экология ущерб строительный мусор заказник Долина реки Сетунь

Фото: ТАСС/Андрей Филиппов

Мусорный завал в "Долине реки Сетунь" нанес экологический ущерб в 13,8 миллионов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сейчас эксперты исследуют пробы строительного грунта, найденного на территории природного заказника.

Департамент природопользования уже подготовил обращения в полицию и префектуры ЗАО с просьбой усилить контроль за строительными и земляными работами в округе. Кроме того, запрошены сведения с уличных камер видеонаблюдения.

В заказник "Долина реки Сетунь" вывезли строительный мусор

Ранее появилась информация, что на особо охраняемой природной территории появилась ржавая арматура и обломки бетонных плит. Неизвестные свалили там несколько самосвалов со строительным мусором.

"Долина реки Сетунь" - самый большой природный заказник в черте Москвы. Природоохранная зона расположена вдоль акватории реки Сетунь. Площадь заказника составляет 693,2 гектара.


Местные жители заметили, как пять самосвалов, выключив фары, выгружают строительные отходы. Правонарушителей попытались задержать, но четыре самосвала успели уехать. Один завяз в грязи, его водителя удалось задержать.

Напомним, в октябре прошлого года жители Ступинского района Подмосковья обнаружили кладбище химикатов. По их мнению источник неприятностей крылся на соседнем поле, где закапывают опасные химические отходы.

Сюжет: Экология столицы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать