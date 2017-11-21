Особо охраняемые природные территории: сколько их в Москве и что там происходит

В Москве прошел конкурс "Арт_Эко", организованный ГПБУ "Мосприрода". Мы попросили заместителя руководителя "Мосприроды" Веру Струкову объяснить, что такое ООПТ (особо охраняемые природные территории), чем они отличаются от обычных парков и зачем проводятся такие конкурсы.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Что такое ООПТ

"Это особо охраняемые природные территории – зоны, где не ведется капитального или временного строительства, ограничена хозяйственная деятельность, не проводится шумных мероприятий, а на некоторых из них даже энергоснабжение осуществляется от возобновляемых источников энергии", – объясняет Вера Струкова.

На ООПТ преобладают естественные ландшафты, которые способны к самовосстановлению и саморегулированию, то есть не требуют постоянного ухода и обустройства. Главная цель режима особой охраны – сократить уровень негативного воздействия человека на природные территории города, сохранить естественный ландшафт и растительность и помочь выжить диким животным и птицам в условиях мегаполиса.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сколько ООПТ существует на территории Москвы

В столице сейчас насчитывается 120 особо охраняемых природных территорий, включая национальный парк "Лосиный Остров", общей площадью более 17 тысяч га: 10 природно-исторических парков (например, "Останкино", "Измайлово", "Покровское-Стешнево"); 4 ландшафтных заказника (например, "Долина реки Сходни в Куркино", "Теплый Стан", "Тропаревский"); 4 природных заказника (например, "Долина реки Сетунь", "Воробьевы горы", "Дегунинский"); 100 памятников природы (например, "Дубняк лещиновый в квартале 40 Измайловского леса", "Молжаниновское верховое болото", "Родник на левом берегу реки Ржавки ниже Сосновой аллеи"); 1 ботанический сад (Ботанический сад "Сад имени П.И. Травникова").

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В чем отличие ООПТ от обычных парковых зон

Природные парки – это территории особенного отношения человека и природы, ответственного взаимодействия с окружающей средой. На них действуют нормы природоохранного законодательства. Здесь люди тихо совершают пешие прогулки, слушают пение птиц и журчание воды, созерцают, занимаются индивидуальными и командными видами спорта, например, беговыми лыжами, бегом, прогулками на велосипеде, скандинавской ходьбой, волейболом, футболом. ООПТ представляют собой участки природного ландшафта, где действуют строгие охранные предписания и проводится мониторинг биоразнообразия экосистем.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Учитывая, что на ООПТ преобладают естественные ландшафты, для каких целей проводятся подобные конкурсы и работы по благоустройству?

Даже в естественном ландшафте на природных территориях столицы невозможно представить себе отдых детей и пожилых людей без скамеек, урн, информационных щитов, удобных дорожек, легких лестничных конструкций и так далее. И в ходе нашего конкурса студенты проектируют такие малые ландшафтные объекты. Кроме того, в ходе конкурса мы привлекаем внимание горожан к охраняемым территориям, подробно рассказываем о них, о важности сохранения видового разнообразия животных и растений, сложных экосистем. Мы привлекаем молодежь к делу охраны окружающей природы. Повышение экологической культуры молодых москвичей – одна из задач конкурса.

В августе ГПБУ "Мосприрода" начала акцию "Экомарафон", в рамках которой были проведены конкурс ландшафтно-средовых объектов "Арт_Эко", а 28 ноября состоится IV Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов. Конкурс ландшафтных проектов "Арт_Эко" проводится с 2014 года с целью поддержки студенческих творческих проектов и инициатив по обустройству природных территорий Москвы путем создания на их территории арт-объектов, экоплощадок, визуализации туристических маршрутов с учетом сохранения ландшафтного и биологического разнообразия московского региона. В 2017 году конкурс проводился на одном из участков территории "Долина реки Сетунь". Студенческие команды спроектировали функциональные объекты для выбранной территории, которыми смогут воспользоваться гуляющие в парке горожане и обитатели территории. Это лавочки, лестницы, кормушки.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Кто принимает участие в этих конкурсах

"Арт_Эко" – конкурс студенческих работ. В состязании этого года принимали участие студенты различных столичных вузов: Института бизнеса и дизайна, МАРХИ, НИУ ВШЭ, школы "Детали", МГХПА им. С.Г. Строганова и колледжа искусства и дизайна при МГХПА им. С.Г. Строганова. Студенческие команды должны были предложить проекты по благоустройству среды с учетом последних веяний в области средового дизайна, но в то же время практически реализуемые. Эти объекты должны быть выполнены из экологически чистых, возобновляемых материалов и соответствовать требованиям одной из трех номинаций: "Территория: Вода", "Территория: Земля" и "Территория: Воздух". Экспертное жюри оценивало проекты по следующим критериям: экологичность, вандалоустойчивость, функциональность, оригинальность, реализуемость, соответствие техническому заданию выбранной категории. Прием работ был завершен в конце октября.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Где и как будут реализованы проекты-победители

Проекты-победители, точнее семь из них, имеющих прикладное значение для территории парка, будут реализованы уже в этом году на природной территории "Долина реки Сетунь". Имена победителей были объявлены в понедельник, 20 ноября, вечером в Центральном доме архитектора в рамках VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. После этого они будут опубликованы на сайте ГПБУ "Мосприрода". Также там можно будет найти всю информацию о проектах и сроках их реализации.

Торжественное открытие объектов – победителей конкурса ландшафтных проектов "Арт_Эко" состоится 25 ноября в формате открытой экскурсии для всех желающих, участники которой пройдут проложенным маршрутом по террасам парка вдоль арт-объектов участников "Арт_Эко", прослушают выступления представителей команд о концепции проектов, оценят функциональность и удобство конструкций в реальных условиях парка.

Экскурсия 25 ноября стартует в 12:00 у входа в природный парк "Долина реки Сетунь" по адресу: улица Кременчугская, 36.