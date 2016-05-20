Концепцию защиты диких животных в столице обсудят в конце мая

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В Мосгордуме обсудят идею законопроекта о защите диких животных, сообщает Агентство "Москва".

"В Мосгордуме планируется обсуждение концепции законопроекта о животном мире по охране, использованию, содержанию диких животных. Обсуждение состоится с участием общественных деятелей, экспертов зоозащитных организаций", – пояснила председатель комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.

Планируется, что вопрос обсудят в конце мая.

Ранее депутат рассказала, что в столице могут ввести лицензии на приобретение животных, которые входят в Красную книгу Москвы. Вопрос также будет рассматриваться в рамках экспертного обсуждения концепции московского закона о животных.

Предполагается ввести специальные разрешения для тех, кто желает приобрести, например, хоря, горностая, домового сыча или даже обычного ежа.

По мнению экспертов лицензирование повысит уровень ответственности хозяев и улучшит условия содержания питомцев. Отметим, что в Красную книгу Москвы занесены 16 видов млекопитающих и порядка 50 видов птиц. В их числе домовый сыч, перепел, сапсан, седой дятел, ушастая сова, горностай, ласка, лесной хорь и еж обыкновенный.