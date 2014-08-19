В лесопарке Жулебино высадят 20 тысяч сосен и лиственниц

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30 августа в лесопарке района Жулебино пройдет масштабная экологическая акция: здесь посадят 20 тысяч молодых деревьев. Как сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО, все желающие смогут получить лопаты и лейки и заняться озеленением.

Инициатором экосубботника стал Николай Дроздов, ведущий программы "В мире животных" и глава международного экологического движения "Терра Вива". Префектура округа поддержала инициативу телеведущего. "Мы готовимся к этому мероприятию, и я надеюсь на активное участие жителей", – прокомментировал акцию префект ЮВАО Владимир Зотов.

На территории Жулебинского парка посадят саженцы сосны и лиственницы, привезенные по такому случаю из горно-алтайского питомника. Субботник начнется в 11.00. Участникам выдадут необходимый для озеленительных работ инвентарь. Собравшиеся на субботник активисты смогут также убрать территорию парка, наполнив собранными пластиковыми бутылками и упаковками специально установленный для такого случая арт-объект "Сфера" – художественное переосмысление урны.

Акция в Жулебино будет первой из серии субботников в рамках общероссийского экомарафона "Живая планета, сделаем вместе". С 30 августа по 30 сентября жители разных регионов страны под руководством Николая Дроздова будут убирать мусор и сажать деревья на территории заповедников и парков, а также на улицах городов и во дворах.