На московских водоемах пересчитают птиц

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Столичные экологи проведут учет водных и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По традиции учет водоплавающих птиц проводится в третье воскресенье января. Все маршруты совершают в один день, чтобы возможные перемещения птиц не повлияли на результаты учета. Перепись проводится для мониторинга популяции птиц.

Считать пернатых будут специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования совместно с общественными организациями, волонтерами и учащимися школ. Кроме того, в мероприятии могут принять участие все желающие.

В пресс-службе напомнили, что большинство водоплавающих птиц в Москве, остающихся зимовать, составляют кряквы. Однако помимо этого вида на незамерзающих водоемах города зимой встречается еще более 15 видов водных и околоводных птиц, среди которых: хохлатая чернеть, гоголь, огарь, сизая, озерная и серебристая чайки, чирок-свистунок, шилохвость, лысуха, чомга, морская чернеть, большой крохаль, луток и морянка.

Отметим, что во время аналогичной акции в прошлом году экологи насчитали на московских водоемах порядка 9 тысяч птиц.