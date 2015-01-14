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Экология

14 января 2015, 15:17

Выбросы сероводорода после реконструкции столичного НПЗ снизятся на 98%

экология выбросы НПЗ сероводород

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Объем выбросов сероводорода с Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после реконструкции снизится на 98%, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу НПЗ Аркадия Егизарьяна.

Руководитель завода отметил, что по итогам реконструкции общий объем выбросов упадет до 11,5 тысячи тонн. Ранее он составлял 23-24 тысячи тонн в год. Обновление производственного оборудования позволит почти полностью исключить выбросы сероводорода и диоксида серы.

Егизарьян добавил, что на НПЗ утилизовали старые накопления отходов и демонтировали старые очистные сооружения, вместо которых были построены новые. Второй этап реконструкции – это строительство биологических очистных сооружений. Этот проект планируется реализовать до конца 2017 года.

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Кроме того, до конца января на заводе установят контур из девяти приборов на восьми источниках выбросов, данные с которого каждые 20 минут будут передаваться в "Мосэкомониторинг".

Также пресс-служба Мосгордумы в своем Twitter заявила, что НПЗ согласился допускать экспертов Главприроднадзора на свое предприятие в любое время. Данные будут передаваться в Росгидромет.

Напомним, 10 ноября жители мегаполиса начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы, а столичная природоохранная прокуратура завела в отношении завода и его гендиректора дело об административном правонарушении.

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